„Krieg, Öl und Chaos?“: „zur SACHE“ am 11. März

Wien (OTS) -

Der Krieg in Nahost und seine Folgen für die Welt: Die USA und Israel bombardieren den Iran seit Ende Februar. Iranische Raketen explodieren in den Golfstaaten und setzen diese politisch wie wirtschaftlich unter Druck. Die Preise für Öl und Gas steigen dramatisch – was vor allem China und Europa zu schaffen macht. Mit Fortdauer des Krieges steigt zudem die Sorge, dass immer mehr Menschen aus dem Iran Richtung Europa fliehen – mit ungeahnten politischen Konsequenzen. Die Kriegsziele der USA bleiben weiter verschwommen – innenpolitisch geht Donald Trump damit ein enormes Risiko ein, er könnte viel von seiner Machtfülle bei den Zwischenwahlen im November verlieren.

Zum Thema „Krieg, Öl und Chaos?“ diskutieren bei Wolfgang Geier in „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 11. März 2026, live um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Gerald Knaus (Sozialwissenschafter, Thinktank Europäische Stabilitätsinitiative), Gudrun Harrer (Nahost-Expertin), Velina Tchakarova (Sicherheitsexpertin) und Christian Ultsch (Leiter Außenpolitik „Die Presse“).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.