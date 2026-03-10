Bis zu 421.000 sahen Auftakt der zweiten Staffel von „Die Fälle der Gerti B.“ in ORF 1

Wien (OTS) -

Herausforderungen beruflicher und privater Natur warten seit gestern, dem 9. März 2026, montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen in ORF 1 auf Susi Stach, die in der zweiten Staffel der gleichnamigen ORF-Serie wieder auf gewohnt spannende, lustige und charmante Weise „Die Fälle der Gerti B.“ löst. Den Auftakt der neuen, wieder von Regisseur Sascha Bigler inszenierten Saison wollten sich bis zu 421.000 nicht entgehen lassen. Durchschnittlich sahen 378.000 (vorläufige Gewichtung) bei 15 Prozent Marktanteil (Zielgruppe 12+) die erste Folge. In der jungen Zielgruppe 12-29 lag der Marktanteil bei 16 Prozent. An der Seite von Susi Stach ist erneut Mariam Hage zu sehen, in weiteren Rollen außerdem u. a. Johannes Silberschneider, Lukas Watzl, Anton Noori, Peter Raffalt, David Miesmer, Karl Fischer und Doris Hindinger sowie Michou Friesz. Wie schon bei der ersten Staffel zeichnet Regisseur Sascha Bigler gemeinsam mit Timo Lombeck und Marcel Kawentel auch für die Drehbücher verantwortlich. Die Folgen drei („Die mit dem Baby“) und vier („Die mit dem Fortschritt“) der zweiten Staffel sind am Montag, dem 16. März, um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 1 zu sehen.

„Die Fälle der Gerti B.“ ist eine Koproduktion von ORF und Lotus Filmproduktion mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

„Die Fälle der Gerti B.“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von „Die Fälle der Gerti B.“ sind jeweils 24 Stunden vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung sowie im Anschluss daran auf ORF ON verfügbar, wo auch die erste Saison zum Wiedersehen gestreamt werden kann.