102 Millionen Euro für AK-Mitglieder

Graz (OTS) -

Die AK Steiermark berät in allen Lebenssituationen, von Infos zu „Baby an Bord“ für werdende Eltern bis hin zum Pensionsantritt. Und die Zahlen zeigen einmal mehr, wie wichtig die Beratungen durch Fachleute der AK sind: Über 304.000 Mal war deren Expertise gefragt.

“Unsere erfahrenen Expertinnen und Experten beraten schnell und kompetent”, sagt AK-Direktor Dr. Johann Scheuch. Umfassende Beratungen, Förderungen oder Serviceangebote in Bereichen wie Arbeits- und Sozialrecht, Konsumentenschutz, Jugend, Bildung, Gesundheit und Pflege, Beruf und Familie, Arbeitnehmerschutz oder Steuer sind Grundpfeiler der Arbeiterkammerleistungen. Allein im vergangenen Jahr wurden täglich rund 1.220 Beratungen in der gesamten Steiermark geleistet, in Summe 102 Millionen Euro für die AK-Mitglieder zurückgeholt. “Geld, das sonst verloren gewesen wäre”, so Scheuch und AK-Präsident Josef Pesserl ergänzt: “Es geht nicht nur um Information und Schutz, es geht auch darum, dass die Beschäftigten die ihnen rechtlich zustehenden Ansprüche erhalten.”



Die AK-Jahresbilanz 2025 im Einzelnen:

Arbeitsrecht

In arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen erstritt die AK im Vorjahr 19,4 Millionen Euro. Die „Hitliste“ der Streitgründe führten unverändert laufende Löhne und Gehälter an. An der Spitze der Problembranchen lag erneut das Gastgewerbe.

Sozialrecht

Im Sozialrecht erzielte die AK einen Gesamtbetrag von 33,3 Millionen Euro. Der Großteil entfiel auf durch Gerichtsurteil zuerkannte Pensionsleistungen.

Insolvenzen

Der „Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer“ (ISA), getragen von AK und ÖGB, erwirkte beim Insolvenz-Entgelt-Fonds 31 Millionen Euro für 2.825 Betroffene.

Konsumentenschutz

Im Bereich Konsumentenschutz wurden durch Interventionen und Gerichtsverfahren etwa 1,6 Millionen Euro für AK-Mitglieder hereingebracht. Stark steigend waren Probleme im Wohnrecht.

Steuern

Mit Hilfe der AK-Steuerexpert:innen haben sich Lohnsteuerpflichtige im Vorjahr 16,6 Millionen Euro vom Finanzamt zurückgeholt.



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