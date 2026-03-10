Spanische Hofreitschule: Mag. Alexandra Kaszay ist neue Geschäftsführerin

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat der Spanischen Hofreitschule hat Mag. Alexandra Kaszay zur neuen Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber GöR bestellt. Damit übernimmt sie ab 1. April 2026 die Verantwortung für die Spanische Hofreitschule, das Lipizzanergestüt Piber sowie das Trainingszentrum Heldenberg.



Bundesminister Norbert Totschnig: „Ich danke Sektionschefin a.D. und Bundesministerin a.D. DI Maria Patek für die professionelle interimistische Geschäftsführung. Mit der Bestellung von Mag. Alexandra Kaszay legen wir den Grundstein für ein neues Kapitel. Sie bringt die entscheidenden Qualifikationen für ihre Aufgabe als Geschäftsführerin mit, wie eine langjährige Führungserfahrung, hervorragende fachliche Eignung sowie Branchenerfahrung in den Bereichen Tourismus und Veranstaltungsmanagement.“



„Ich habe Vertrauen, dass der Aufsichtsrat mit Alexandra Kaszay eine exzellente Wahl getroffen hat und wünsche ihr viel Erfolg im Sinne einer guten Zukunft für die Spanische Hofreitschule. Unser Ziel ist klar: Die Spanische Hofreitschule soll sich wieder voll auf das konzentrieren können, wofür sie international geschätzt wird – die Zucht der Lipizzaner, den Erhalt der klassischen Reitkunst und die Bewahrung des einzigartigen UNESCO Weltkulturerbes.“



Univ. Prof. Dr. Michael Enzinger, Aufsichtsratsvorsitzender der Spanischen Hofreitschule: „Die Spanische Hofreitschule hat vor geraumer Zeit ihr 450 Jahr Jubiläum glanzvoll gefeiert und in ihrer Geschichte und Gegenwart auch bewegte Zeiten zu meistern gehabt. Der Aufsichtsrat hat sich daher mit großer Verantwortung für einen professionell unterstützten und voll transparenten Auswahlprozess entschieden. Prioritäre Kriterien für die Auswahl durch den Aufsichtsrat waren Expertise in der Führung von Unternehmen, Erfahrung im Veranstaltungsmanagement, Verständnis für das historische Erbe Österreichs und Sensibilität für das Tierwohl. Ich werde Alexandra Kaszay mit meiner langjährigen reiterlichen Erfahrung bestmöglich in fachlicher Hinsicht unterstützen und blicke voller Zuversicht auf das kommende 500 Jahr Jubiläum der Spanischen Hofreitschule.“



Mag. Alexandra Kaszay, Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule: „Es gilt die Reputation der Spanischen Hofreitschule zu stärken und als kulturelle Visitenkarte Österreichs sowohl finanziell als auch personell und organisatorisch gut für die Zukunft aufzustellen.“



Mag. Alexandra Kaszay verfügt über langjährige Führungserfahrung im internationalen Veranstaltungsmanagement. Mehr als zehn Jahre war sie Alleingeschäftsführerin der Wiener Kongresszentrum Hofburg BetriebsgesmbH (HOFBURG Vienna), davor 15 Jahre in leitenden kaufmännischen Funktionen im Top-Management tätig. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in Strategie, Finanzen, Controlling und Organisationsentwicklung.



Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Schwerpunkt Außenhandel und Internationales Wirtschaftsrecht und verfügt zudem über eine technische Matura im Bereich Kunststofftechnik. Weitere berufliche Stationen waren Lauda Air, Sony DADC Austria und Ernst & Young.