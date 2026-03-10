Net Professionals stärkt Informationssicherheit mit ISO/IEC 27001 Zertifizierung

Wiener Neudorf (OTS) -

Mit der ISO/IEC 27001-Zertifizierung setzt Net Professionals einen neuen Maßstab in der IT-Sicherheit für KMU. Kunden und Kundinnen profitieren von verbesserter Cyber-Resilienz, strukturierter Risikominimierung und garantierter Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sensibler Daten. Das Zertifikat umfasst sämtliche IT-Dienstleistungen von Net Professionals, von IT-Service-Desk und Infrastruktur bis hin zur Softwareentwicklung.

" 25 Jahre lang haben unsere Kunden uns ihr Wichtigstes anvertraut – ihre IT und ihre Daten. Mit der ISO 27001:2022 Zertifizierung bestätigen wir unabhängig und offiziell, was bei uns schon immer gilt: Sicherheit ist bei uns kein Zusatzangebot – sie ist der Ausgangspunkt jeder IT-Entscheidung, die wir treffen. "

Sicherheitsstandards nach ISO/IEC 27001

Die ISO/IEC 27001 definiert weltweit anerkannte Anforderungen an Information Security Management Systeme. Durch die Zertifizierung wird ein systematischer Ansatz für den Schutz sensibler Unternehmensdaten implementiert, inklusive Risikobewertung, Zugriffskontrollen und Sicherheitsprozessen.

Vorteile für Kunden und Kundinnen

Die Zertifizierung stärkt das Vertrauen der Kunden und Kundinnen in die IT-Dienstleistungen von Net Professionals. Sie ermöglicht den sicheren Umgang mit vertraulichen Daten, schützt vor Cyber-Angriffen und reduziert potenzielle Geschäftsrisiken. Zusätzlich unterstützt sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der DSGVO.

Ganzheitliches Risikomanagement

Net Professionals bietet eine zentrale, strukturierte Sicherheitsarchitektur für alle Informationswerte. Das Unternehmen sorgt dafür, dass sowohl digitale als auch physische Daten geschützt sind, Prozesse kontinuierlich überwacht werden und das Personal entsprechend geschult ist.

Über Net Professionals

Net Professionals GmbH wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Wiener Neudorf, Niederösterreich. Das Unternehmen ist spezialisiert auf IT-Consulting, IT-Support, Server- und Netzwerkwartung sowie Cloud-Lösungen für KMU. Mit innovativen Managed Services, Cloud-Lösungen und ISO/IEC 27001-zertifizierten Rechenzentren hat sich Net Professionals als vertrauenswürdiger Partner für langfristige IT-Sicherheit etabliert und wurde mehrfach als Top IT-Berater Österreichs ausgezeichnet.