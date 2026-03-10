Superhost in Osttirol: Wenn Landwirtschaft und Tourismus gemeinsam in die Gastgeberinnen von morgen investieren

Villach/Lienz (OTS) -

Mit dem LEADER-Projekt Superhost: Hoamatg’fühl erleben investieren die Landwirtschaftliche Landeslehranstalt (LLA) Lienz, der Tourismusverband Osttirol und der Privatvermieter Verband Tirol (Alpine Gastgeber) gezielt in die touristische Jugend der Region. Elf Schülerinnen der LLA Lienz erhielten zwischen Oktober 2024 und Jänner 2026 in neun ganztägigen Praxis-Workshops umfassende Einblicke in die Welt der Privatzimmervermietung.

Das Projekt verbindet Landwirtschaft und Tourismus auf zukunftsorientierte Weise: Von Gästekommunikation, Marketing und Preisgestaltung über Nachhaltigkeit bis hin zu Steuerrecht und Organisation wurden zentrale Gastgeberkompetenzen praxisnah vermittelt. Begleitet wurde der Prozess von regionalen Urlaub am Bauernhof Betrieben, dem Tourismusverband Osttirol, dem Privatvermieterverband Osttirol und der fachlichen Unterstützung durch Kohl und Partner. Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig für unternehmerisches Denken im Tourismus zu sensibilisieren und zusätzliche Perspektiven für landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen. Der Projektabschluss mit Zertifikatsverleihung fand am 20. Jänner 2026 in der LLA Lienz statt.

Weitere Informationen zum Projekt unter folgendem Link.