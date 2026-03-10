  • 10.03.2026, 09:50:32
  • /
  • OTS0039

Superhost in Osttirol: Wenn Landwirtschaft und Tourismus gemeinsam in die Gastgeberinnen von morgen investieren

Villach/Lienz (OTS) - 

Mit dem LEADER-Projekt Superhost: Hoamatg’fühl erleben investieren die Landwirtschaftliche Landeslehranstalt (LLA) Lienz, der Tourismusverband Osttirol und der Privatvermieter Verband Tirol (Alpine Gastgeber) gezielt in die touristische Jugend der Region. Elf Schülerinnen der LLA Lienz erhielten zwischen Oktober 2024 und Jänner 2026 in neun ganztägigen Praxis-Workshops umfassende Einblicke in die Welt der Privatzimmervermietung.

Das Projekt verbindet Landwirtschaft und Tourismus auf zukunftsorientierte Weise: Von Gästekommunikation, Marketing und Preisgestaltung über Nachhaltigkeit bis hin zu Steuerrecht und Organisation wurden zentrale Gastgeberkompetenzen praxisnah vermittelt. Begleitet wurde der Prozess von regionalen Urlaub am Bauernhof Betrieben, dem Tourismusverband Osttirol, dem Privatvermieterverband Osttirol und der fachlichen Unterstützung durch Kohl und Partner. Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig für unternehmerisches Denken im Tourismus zu sensibilisieren und zusätzliche Perspektiven für landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen. Der Projektabschluss mit Zertifikatsverleihung fand am 20. Jänner 2026 in der LLA Lienz statt.

Weitere Informationen zum Projekt unter folgendem Link.

Rückfragen & Kontakt

Kohl & Partner GmbH
Victoria Paul
Telefon: +43 664 9635966
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kohl-partner.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T30

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Kohl & Partner GmbH

Rückfragen & Kontakt

Kohl & Partner GmbH
Victoria Paul
Telefon: +43 664 9635966
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kohl-partner.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright