Das sind die besten Skilehrer Österreichs

Ramsau am Dachstein (OTS) -

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Pistenbedingungen hat das zweite Skilehrer-Festival am Rittisberg in Ramsau am Dachstein einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnet. Insgesamt traten 34 Formationsmannschaften (6er-Teams), 46 Einzeldemofahrerinnen und -fahrer sowie 125 Starter beim Riesentorlauf an. Damit wurde die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Den österreichischen Meistertitel im Formationsfahren holten sich bei den Damen das Demo-Team „Fisser Ladies” der Skischule Fiss und bei den Herren das Team „Dynamic” der Skischule Ischgl. Die Einzel-Demofahrten gewannen Alina Kogler von der Skischule Grillitsch und Thomas Kreidenhuber von der Skischule Wagrain.>>



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