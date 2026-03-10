  • 10.03.2026, 08:13:03
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TPA stärkt Expertise: Christoph Rommer wird Partner

Neuer TPA Partner Christoph Rommer

Christoph Rommer hat in den vergangenen Jahren konstant Verantwortung übernommen, Teams weiterentwickelt und Mandantinnen und Mandanten mit hoher Verlässlichkeit begleitet. Wir freuen uns sehr, ihn nun als Partner in unserer Führungsriege zu begrüßen

Ingrid Winkelbauer, Partnerin und Mitglied des TPA Management-Teams

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Wien (OTS) - 

Das österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA hat seine Führungsriege erweitert und hat Christoph Rommer zum Partner ernannt, er ist am TPA Standort in Wien tätig.

Christoph Rommer (38) konzentrierte sich bereits während seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Wirtschaftsuniversität Wien, insbesondere im Masterprogramm „Finance und Accounting“, auf das Steuerrecht. Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 2015 führte ihn sein beruflicher Weg direkt zu TPA. Dort arbeitete er sich kontinuierlich und zielstrebig durch die verschiedenen Karrierestufen eines der führenden Steuerberatungsunternehmen Österreichs. Sein Beratungsschwerpunkt ist breit gefächert und umfasst unter anderem die steuerliche Beratung zu Kryptowährungen, Kapitalvermögen, Start-ups sowie Immobilien.

Ingrid Winkelbauer, Partnerin und Mitglied des Management-Teams bei TPA, über die neuesten Karriereschritte: „Christoph Rommer hat in den vergangenen Jahren konstant Verantwortung übernommen, Teams weiterentwickelt und Mandantinnen und Mandanten mit hoher Verlässlichkeit begleitet. Wir freuen uns sehr, ihn nun als Partner in unserer Führungsriege zu begrüßen.“

TPA beschäftigt über 850 Mitarbeiter:innen an fünfzehn österreichischen Niederlassungen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in sechzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Mödling, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.050 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt

TPA Steuerberatung
Mag (FH) Gerald Sinabell
Telefon: T. 01 588 35-428
E-Mail: [email protected]

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