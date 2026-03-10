THE ANTHONY: Dachgleiche beim Neubauprojekt in der Antonigasse

Wien (OTS) -

Nach rund neun Monaten Bautätigkeit feiert der Wiener Bauträger 3SI Immogroup beim Neubauprojekt THE ANTHONY in der Antonigasse im 17. Wiener Gemeindebezirk die Dachgleiche. Gemeinsam mit über 40 Arbeitern sowie den Projektpartnern Neumayer Projektmanagement, Hawlik Gerginski Architekten und Swietelsky wurde damit die Fertigstellung des Rohbaus begangen. Die Gesamtfertigstellung des Wohnprojekts ist für Sommer 2026 geplant.

„Mit der Dachgleiche zelebrieren wir nicht nur die Vollendung des Rohbaus und die starke Partnerschaft aller Projektbeteiligten, die sich auch in einer Phase großer Dynamik bewährt, sondern vor allem alle Damen und Herren, die tagtäglich unter jeglichen Einflüssen dieses Werk errichten“ , betont Danijel Krajina, stellvertretender technischer Niederlassungsleiter bei Swietelsky.

Mit THE ANTHONY realisiert die 3SI Immogroup ein hochwertiges Wohnprojekt in gefragter Lage von Hernals. Insgesamt entstehen 28 Eigentumswohnungen sowie vier Townhouses mit zwei bis fünf Zimmern und Wohnflächen zwischen rund 36 und 156 m². Alle Einheiten verfügen über private Freiflächen – wie Balkone, Loggien, Terrassen oder Eigengärten. Das Projekt stößt bereits vor Fertigstellung auf große Nachfrage: Rund zwei Drittel der Einheiten konnten bereits verkauft werden, aktuell sind nur noch zehn Wohnungen sowie ein Townhouse verfügbar. Stephan Pasquali, Geschäftsführer Neubau der 3SI Immogroup, unterstreicht: „Nach unserem Leitspruch ‚Altes bewahren und Neues schaffen‘ kreieren wir mit THE ANTHONY gehobenen, zeitlosen Wohnraum. Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel für die Neuinterpretation klassischer Wiener Wohnkultur mit nachhaltigen Komponenten.“

Auch Architekt Andreas Hawlik setzt bei der Planung des 3SI-Neubauprojekts auf eine klare, zeitlose Formensprache. Besonders prägend ist die Klinkerfassade, die bewusst gewählt wurde, um das Gebäude harmonisch in das von Gründerzeitbauten geprägte Stadtbild der Umgebung einzufügen. Gleichzeitig wird bei der Umsetzung auf nachhaltige Bauweise und moderne Gebäudetechnik gesetzt: Das Projekt ist ÖGNI-Gold-zertifiziert und wird unter anderem mit Luftwärmepumpe, Photovoltaikanlage sowie energieeffizienter Heiz- und Kühltechnik ausgestattet.

Die hohe Qualität des Projekts bestätigt einmal mehr den internationalen Anspruch der 3SI Immogroup: THE ANTHONY wurde bei den Luxury Lifestyle Awards 2026 als „Best Luxury Residential Development in Austria“ ausgezeichnet.

Auch 3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt zeigt sich mit Blick auf die Entwicklung des Projekts und die Zukunft der Branche optimistisch: „Gerade in Zeiten großer Veränderungen ist es wichtig, den Blick nach vorne zu richten und Verantwortung zu übernehmen, indem wir weiterhin mutig in zukunftstragende Projekte und hochwertigen Wohnraum investieren.“ Markus Neumayer, Gründer von Neumayer Projektmanagement, hebt zudem nochmals die Bedeutung des Projekts hervor: „THE ANTHONY wurde in einer Zeit gestartet, in der viele Entwicklungen pausierten. Umso stärker ist das Signal, das dieses Projekt für die Baubranche setzt. Umso mehr freut es uns, dieses Projekt partnerschaftlich begleiten zu dürfen.“

Die attraktive Lage im 17. Wiener Gemeindebezirk an der Grenze zu Währing rundet das Wohnprojekt stimmig ab. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Gastronomie und Freizeitangebote befinden sich in unmittelbarer Nähe. Dank der guten öffentlichen Verkehrsanbindung ist das Wiener Stadtzentrum in kurzer Zeit erreichbar.

Weitere Informationen:

www.3si.at/the-anthony

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