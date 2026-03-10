Vertrauen in die Talente der Zukunft: Lehrlinge übernehmen Ströck-Filiale

Wien (OTS) -

Backkunst und die Ausbildung junger Talente haben bei der familiengeführten Bäckerei Tradition. Im Durchschnitt eignen sich 45 junge Menschen in vier Lehrberufen bei Ströck die Kenntnisse für ihre berufliche Zukunft an. Jährlich nimmt Ströck rund 15 neue Talente auf, um sie für die Backkunst zu begeistern und für unterschiedliche Positionen im Unternehmen auszubilden. Nachhaltigkeit zeigt sich bei Ströck nicht nur in den Produkten, wie der „Bio-Wiederbrot“-Linie zur Vermeidung von Food Waste, sondern auch in der langjährigen Bindung von Mitarbeitern, welche die 1.600-köpfige Ströck-Familie bereichern.

„Vertrauen ist die Basis für ein langjährig ehrliches und produktives Verhältnis zwischen dem Team und dem Unternehmen. Dieser Wert ist uns als Familienunternehmen besonders wichtig. Einmal im Jahr legen wir vertrauensvoll eine stark frequentierte Filiale in die Hände unserer heranwachsenden Talente und lernen gemeinsam aus ihren Ansätzen. Die Lehrlingswoche bringt uns als Unternehmen gemeinsam weiter und öffnet neue Blicke in die Zukunft“ , beschreibt Geschäftsführerin Irene Ströck das Projekt.

„Die Lehrlingswoche ist weit mehr als nur eine spannende Herausforderung: Sie ist eine wertvolle Gelegenheit für unsere Nachwuchstalente, Verantwortung zu übernehmen, unternehmerisches Denken zu entwickeln und Teamgeist zu beweisen. Unsere Lehrlinge erleben hautnah, was es bedeutet, eine Filiale zu managen – von der Produktpräsentation über den Gästeservice bis hin zur Organisation hinter den Kulissen. Wir sind stolz auf unsere jungen Talente und ihr Engagement. Mit dieser Erfahrung möchten wir ihnen nicht nur das nötige Fachwissen, sondern auch das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten mit auf den Weg geben. Die Lehrlingswoche zeigt, wie wichtig es ist, jungen Menschen frühzeitig Gestaltungsspielraum zu geben – denn sie sind die Zukunft unseres Unternehmens“ , so Katharina Pichler, HR-Leitung.

Ein Meilenstein in der gemeinsamen Zusammenarbeit ist die Lehrlingswoche, die Geschäftsführerin Irene Ströck heuer bereits zum neunten Mal initiiert. Eine Woche lang übernehmen Auszubildende eine stark frequentierte Filiale und besetzen alle Positionen zwischen Backstube, Verkauf und Management.

Snack plus Römerquelle gratis

In diesem Jahr servieren die jungen Backkünstler das mediterrane Focaccia Prosciutto, Salami und Tomate-Mozzarella. Nur in der Lehrlingswoche bekommen die Ströck-Kunden ein gratis Mineral dazu.

Weitere Informationen zur Ströck-Lehrlingswoche auf stroeck.at