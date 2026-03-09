  • 09.03.2026, 17:43:03
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FPÖ-Fiedler: „FPÖ wirkt! Suspendierte Schülerin jetzt in ruhiges Zimmer verlegt“

17-Jährige beschwerte sich über Ramadan-Radau in Lehrlingsheim und flog raus

Sankt Pölten (OTS) - 

„Widerstand macht sich bezahlt! Die in der letzten Woche geschasste Schülerin aus St. Valentin durfte nun ins Lehrlingsheim in St. Pölten zurück und ein ruhigeres Zimmer mit einer nicht muslimischen Schülerin beziehen. Gleichzeitig wurden die muslimischen Jugendlichen in ein gemeinsames Zimmer verlegt“, bilanziert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler nach dem Aufreger rund um die Suspendierung einer österreichischen Berufsschülerin (17).

„Dass nur die österreichische Schülerin, die sich zu Recht über das nächtliche Fastenbrechen beschwert hatte, eine Woche suspendiert wurde, ist dennoch absolut nicht gerecht. Wichtig ist nun, dass die Schulleitung offenbar, spät, aber doch, die richtigen Lehren daraus gezogen hat“, so Fiedler weiter und schließt: „FPÖ wirkt! Wir stehen an der Seite unserer tüchtigen österreichischen Lehrlinge.“

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