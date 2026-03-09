  • 09.03.2026, 16:39:03
  • /
  • OTS0104

FPÖ-Antauer: „Messerfachkräfte sollen Strafe in Heimat absitzen“

46-Jähriger nach Halsstich durch Marokkaner auf Intensivstation

Sankt Pölten/Herzogenburg (OTS) - 

„Menschen aus Ländern, wo Gewalt an Frauen und gezückte Messer an der Tagesordnung stehen, passen einfach nicht in unser Land und zu unserer Kultur“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitslandesrat Martin Antauer den jüngsten Halsstich in Herzogenburg.

Ein Marokkaner war laut Medienberichten am Wochenende ausgerastet und rammte einem 46-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten ein Messer in den Hals, das Opfer landete auf der Intensivstation.

„Das ist das Resultat der ungezügelten Willkommenskultur der aktuellen und letzten Bundesregierung und der laxen Abschiebepolitik von ÖVP-Innenminister Karner. Für einen abgeschobenen Asylwerber strömen unzählige, neue Migranten ins Land. Daher: sofortiger Asylstopp, beinharte Abschiebungen und eine Festung Österreich, um weitere, drohende Flüchtlingsströme zu unterbinden“, schließt Antauer.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright