  • 09.03.2026, 14:47:02
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Einladung zur Pressekonferenz: „Vorstellung der neuen Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule-Lipizzanergestüt Piber“

Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber, Univ. Prof. Dr. Michael Enzinger, lädt zur Pressekonferenz mit Bundesminister Norbert Totschnig zur Vorstellung der neuen Geschäftsführung ein.

Wann: Dienstag, 10. März 2026, 09:00 Uhr
Wo: Salons der Spanischen Hofreitschule, Michaelerplatz 1, 1010 Wien, Eingang Feststiege

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 9. März 2026, 20:00 Uhr

Einladung zur Pressekonferenz: „Vorstellung der neuen Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule-Lipizzanergestüt Piber“

Datum: 10.03.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Salons der Spanischen Hofreitschule, Eingang Feststiege
Michaelerplatz 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 10.03.2026, 09:00]

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