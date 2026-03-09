Wien (OTS) -

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber, Univ. Prof. Dr. Michael Enzinger, lädt zur Pressekonferenz mit Bundesminister Norbert Totschnig zur Vorstellung der neuen Geschäftsführung ein.



Wann: Dienstag, 10. März 2026, 09:00 Uhr

Wo: Salons der Spanischen Hofreitschule, Michaelerplatz 1, 1010 Wien, Eingang Feststiege



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 9. März 2026, 20:00 Uhr

Einladung zur Pressekonferenz: „Vorstellung der neuen Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule-Lipizzanergestüt Piber“

Datum: 10.03.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Salons der Spanischen Hofreitschule, Eingang Feststiege

Michaelerplatz 1

1010 Wien

Österreich