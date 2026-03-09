- 09.03.2026, 14:47:02
- /
- OTS0098
Einladung zur Pressekonferenz: „Vorstellung der neuen Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule-Lipizzanergestüt Piber“
Der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber, Univ. Prof. Dr. Michael Enzinger, lädt zur Pressekonferenz mit Bundesminister Norbert Totschnig zur Vorstellung der neuen Geschäftsführung ein.
Wann: Dienstag, 10. März 2026, 09:00 Uhr
Wo: Salons der Spanischen Hofreitschule, Michaelerplatz 1, 1010 Wien, Eingang Feststiege
Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 9. März 2026, 20:00 Uhr
Einladung zur Pressekonferenz: „Vorstellung der neuen Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule-Lipizzanergestüt Piber“
Datum: 10.03.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Salons der Spanischen Hofreitschule, Eingang Feststiege
Michaelerplatz 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MLA