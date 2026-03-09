  • 09.03.2026, 14:45:34
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  • OTS0097

Einladung zur Pressekonferenz zur Renovierung des St. Pöltner Doms

St. Pölten (OTS) - 

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

wir laden Sie herzlich zu einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des
Kuratoriums zur Renovierung des Doms St. Pölten ein.

Termin: Freitag, 13. März 2026, 11.00 Uhr

Ort: Domplatz vor dem Dom St. Pölten
(bei Schlechtwetter im Sommerrefektorium)

Im Rahmen der Pressekonferenz informieren wir über den aktuellen Stand der Renovierungsarbeiten
sowie über die bevorstehende dritte Bauetappe der Außenrenovierung des Doms.

Teilnehmende:

· Diözesanbischof Alois Schwarz

· Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

· Bürgermeister Matthias Stadler, Stadt St. Pölten

· Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes


Die dritte Bauetappe stellt die umfangreichste Phase der Außenrenovierung dar. Sie umfasst die Restaurierung der Nord-
und Südfassade sowie die Neueindeckung des Daches des Langhauses. Die Einrüstung der Fassaden ist nach Ostern vorgesehen.
Der Abschluss der Arbeiten ist vor dem 11. September 2026 geplant.

Wir freuen uns über Ihr Kommen. Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen die Gesprächspartner
gerne für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Informationen erhalten Sie gerne unter:
Medienbüro Diözese St. Pölten
Domplatz 1
3100 St. Pölten
02742/324-100
[email protected];

Pressekonferenz zur Renovierung des St. Pöltner Doms

Datum: 13.03.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Domplatz vor dem Dom St. Pölten / bei Schlechtwetter im Sommerrefektorium
Domplatz
3100 St. Pölten
Österreich

URL: https://www.dsp.at/

Rückfragen & Kontakt

Diözese St. Pölten
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 13.03.2026, 11:00]

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