Einladung zur Pressekonferenz zur Renovierung des St. Pöltner Doms

St. Pölten (OTS) -

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,



wir laden Sie herzlich zu einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des

Kuratoriums zur Renovierung des Doms St. Pölten ein.



Termin: Freitag, 13. März 2026, 11.00 Uhr



Ort: Domplatz vor dem Dom St. Pölten

(bei Schlechtwetter im Sommerrefektorium)



Im Rahmen der Pressekonferenz informieren wir über den aktuellen Stand der Renovierungsarbeiten

sowie über die bevorstehende dritte Bauetappe der Außenrenovierung des Doms.



Teilnehmende:



· Diözesanbischof Alois Schwarz



· Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner



· Bürgermeister Matthias Stadler, Stadt St. Pölten



· Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes





Die dritte Bauetappe stellt die umfangreichste Phase der Außenrenovierung dar. Sie umfasst die Restaurierung der Nord-

und Südfassade sowie die Neueindeckung des Daches des Langhauses. Die Einrüstung der Fassaden ist nach Ostern vorgesehen.

Der Abschluss der Arbeiten ist vor dem 11. September 2026 geplant.



Wir freuen uns über Ihr Kommen. Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen die Gesprächspartner

gerne für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Informationen erhalten Sie gerne unter:

Medienbüro Diözese St. Pölten

Domplatz 1

3100 St. Pölten

02742/324-100

[email protected];

Pressekonferenz zur Renovierung des St. Pöltner Doms

Datum: 13.03.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Domplatz vor dem Dom St. Pölten / bei Schlechtwetter im Sommerrefektorium

Domplatz

3100 St. Pölten

Österreich

URL: https://www.dsp.at/