Erfolgreicher Abschluss der 31. Saison des Wiener Eistraums

Wien (OTS) -

Mit dem gestrigen Sonntag, 8. März 2026, ist die 31. Saison des Wiener Eistraum am Wiener Rathausplatz zu Ende. Trotz eines wetterbedingt herausfordernden Winters zieht die Veranstaltung eine positive Bilanz: Rund 700.000 Besucher*innen nutzten in den vergangenen Wochen, seit 22. Jänner, die Eisflächen vor dem Rathaus.

Damit erreicht der Wiener Eistraum heuer – in einem Winter, der deutlich grauer, kälter und insgesamt nasser war – gleich viele Besucher*innen wie 2024, bleibt jedoch unter dem Rekordwert des vergangenen Jahres 2025 mit rund 770.000 Gästen.

Ludwig: „Wintervergnügen für alle Generationen“

„Der Wiener Eistraum ist für viele Wienerinnen, Wiener und Gäste unserer Stadt ein ganz besonderer Bestandteil der kalten Jahreszeit. Mitten in der Stadt entsteht hier jedes Jahr ein Ort, an dem Bewegung, Begegnung und ein unkompliziertes Wintervergnügen für alle Generationen möglich sind. Dass auch heuer wieder rund 700.000 Besucherinnen und Besucher den Rathausplatz auf Kufen erobert haben, zeigt, wie sehr dieses niederschwellige Angebot geschätzt wird“ , betonte Bürgermeister Michael Ludwig.

Große Nachfrage bei Schulen

Sehr erfreulich entwickelte sich erneut die Gratis-Schulaktion der Stadt Wien:

Rund 40.000 Kinder aus Kindergärten, Horten und Schulen nutzten das kostenlose Angebot, um im Rahmen des Unterrichts oder von Ausflügen erste Schritte auf dem Eis zu machen oder ihre Eislauftechnik zu verbessern.

Eisstockbahnen stark nachgefragt

Ungebrochen hoch war auch die Nachfrage nach den insgesamt neun Eisstockbahnen: Die Bahnen waren während der gesamten Saison sehr gut gebucht und erfreuten sich sowohl bei Firmen, Freundesgruppen als auch bei Familien großer Beliebtheit.

Eislaufstart schon im November 2026, Wiener Eistraum ab Jänner 2027

Der 32. Wiener Eistraum findet von 22. Jänner bis 7. März 2027 statt. Schon davor haben Besucher*innen Gelegenheit, von 13. November 2026 bis 6. Jänner 2027 beim Eistraum am Wiener Christkindlmarkt auf rund 3.000 m² Eisfläche ihre Runden zu drehen und winterliche Eislaufstimmung mitten in der Stadt zu genießen.