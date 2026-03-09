Bundesheer: Korporal Johannes Aigner und Gefreiter Nico Haberl erobern erneut Gold

Wien (OTS) -

Bei den Paralympischen Spielen in Cortina eroberte Korporal Johannes Aigner mit Guide Gefreiter Nico Haberl Gold im Super-G. Der Bundesheer-Leistungssportler gewann vor dem Italiener Giacomo Bertagnolli. Der Kanadier Kalle Ericsson holte Bronze.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Korporal Johannes Aigner und Gefreiter Nico Haberl haben erneut bewiesen, dass mit Trainingseifer, unermüdlichem Kampfgeist und Hingabe im Sport alles möglich ist. Diese Goldmedaille ist der Lohn für die Bereitschaft an Grenzen zu gehen. Mit diesem Erfolg haben die Beiden gezeigt, dass sie zu den Top-Favoriten der Spiele zählen. Ich gratuliere unseren Heeressportlern Johannes Aigner und Nico Haberl von ganzem Herzen zur Goldmedaille und wünsche ihnen für die verbleibenden Rennen alles Gute.“

Nach Bronze vor vier Jahren in Peking untermauert die Goldmedaille im Super-G einmal mehr seine Weltklasse in den schnellen Disziplinen. Korporal Johannes Aigner mit Guide Gefreiter Nico Haberl streben im Para-Ski-Alpin einen Medaillengewinn in allen geplanten Starts bei den Paralympics an. Für die Heeressportler vom Heeres-Leistungssportzentrum Seebenstein ist die zweite Goldmedaille der Beleg für die harte Arbeit während der laufenden Saison.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.