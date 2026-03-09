- 09.03.2026, 12:30:32
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- OTS0075
Termine am 10. März in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien zum Thema „Wiener Hotellerie – zwischen Jubelmeldungen und Realität“ mit u.a. nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp (1., Rathaus, Eingang Felderstraße, FPÖ Wien Landtagsklub, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss)
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