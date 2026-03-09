Marchetti: „Volle Aufklärung und Transparenz aller Umstände sind jetzt das Gebot der Stunde“

Wien (OTS) -

„Volle Aufklärung und Transparenz aller Umstände sind jetzt das Gebot der Stunde. Die Entscheidung von Generaldirektor Roland Weißmann, seine Funktion zurückzulegen, nehmen wir zur Kenntnis. Weitere Schritte zu definieren, ist nun die Aufgabe des Stiftungsrats. Wichtig sind nun Stabilität und ein geordneter Übergang im ORF. In Fällen wie diesen ist es zentral, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu wahren und alle fraglichen Umstände aufzuklären“, betont der Generalsekretär und Mediensprecher der Volkspartei, Nico Marchetti.