Villach (OTS) -

Die aktuelle Umfrage von Kohl > Partner unter knapp 200 Tourismusbetrieben zeigt für die Wintersaison 2025/26 eine leicht verbesserte Stimmung im Vergleich zum Vorjahr. Der gute Winterstart, eine solide Preisdurchsetzung und eine bessere Auslastung sorgen für eine insgesamt positive Zwischenbilanz. Gleichzeitig bleiben die Sicherung der Auslastung, die Preisdurchsetzung und das zurückhaltende Konsumverhalten der Gäste zentrale Herausforderungen. Positiv hervorzuheben ist die deutliche Entspannung bei der Mitarbeitersituation. Auch mit Blick auf den Sommer 2026 zeigt sich die Branche vorsichtig optimistisch.

„Die Vorzeichen für den weiteren Verlauf der Saison sind gut, aber die endgültige Rechnung wird im Tourismus immer erst am Ende gemacht. Gerade in einem volatilen Marktumfeld bleiben kurzfristige Entwicklungen ein entscheidender Faktor“, resümiert Helmut List, Managing Partner bei Kohl > Partner.

Den Stimmungsradar Wintersaison 2025/26 finden Sie hier ...