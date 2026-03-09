Wien (OTS) -

Die IMADEC Executive Education startet mit dem CSM Degree (C-Suite Management) ein neues Flaggschiffprogramm für Führungskräfte auf höchster Ebene. Das berufsbegleitende Vollstudium richtet sich an eine kleine, hochspezialisierte Gruppe von C-Level-Executives, Unternehmern und strategischen Entscheidungsträgern.

Der CSM Degree bündelt die langjährige Executive-MBA-Tradition der IMADEC und integriert zugleich ihre bestehenden C-Suite-Management-Programme zu einer neuen Spitzenqualifikation für Führung auf höchster Ebene.

Bemerkenswert ist: Das Programm verzichtet bewusst auf eine formelle Akkreditierung.

„Akkreditierungen entstehen bei etablierten Studienformaten wie dem MBA“, erklärt Dr. Christian Joksch, Gründer der IMADEC Executive Education.

„Der CSM Degree ist ein neues Format für C-Suite-Management. Für solche Programme existiert derzeit schlicht noch kein Akkreditierungsrahmen.“

Für die Zielgruppe sei ohnehin etwas anderes entscheidend.

„C-Level Executives kommen nicht wegen eines Titels – sie kommen wegen der Inhalte.“

Der CSM Degree basiert auf fünf zentralen Executive Pillars:

Finance

Advanced Negotiation

Advanced Law and Economics

Strategy and Leadership

AI Levers

Das Programm verbindet klassische Managementkompetenz mit technologischer Zukunftsfähigkeit und adressiert die steigende Komplexität strategischer Entscheidungen in Unternehmen und Institutionen.

„ Wir machen bewusst kein Massenprogramm “, so Joksch.

„ Der CSM Degree richtet sich an Führungspersönlichkeiten, die strategische Tiefe suchen – nicht akademische Formalitäten. “

CSM Degree

Executive Education for the C-Suite

the elite knows why