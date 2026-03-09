ORF Vorarlberg live beim FIS Snowboardcross-Weltcup im Montafon

Wien (OTS) -

Das Skigebiet Silvretta Montafon wird am 14. und 15. März 2026 erneut zum Treffpunkt der internationalen Snowboardcross-Elite. Beim FIS Snowboardcross-Weltcup kämpfen die weltbesten Athletinnen und Athleten um Weltcup-Punkte. Der ORF Vorarlberg begleitet das Wintersport-Highlight multimedial und berichtet in Radio, Fernsehen, online und auf Social Media direkt aus St. Gallenkirch.

Vorbereitung auf Snowboard-WM 2027

Die heurigen Rennen sind gleichzeitig die Generalprobe für die FIS Freestyle-, Freeski- und Snowboard-Weltmeisterschaft 2027 im Montafon. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Lokalmatador und Doppel-Olympiasieger Alessandro Hämmerle. Für den Montafoner ist das Heimrennen immer ein ganz besonderes Highlight im Rennkalender. Bereits am 12. März macht der Skicross-Weltcup Station am Grasjoch, auch für die Skicrosserinnen und Skicrosser ist es die Generalprobe für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Gläsernes Studio des ORF Vorarlberg mittendrin

Das mobile Studio des ORF Vorarlberg steht im Silvretta-Park Montafon. Von dort aus wird das Moderatorenteam mit Reinhard Wittwer, Valentina Pisoni, Roman Neugebauer und Christian Suter jeweils zwischen 6.00 und 18.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg in den Live-Sendungen über das Geschehen informieren und die einzigartige Stimmung zu den Sportfans bringen. Für die Radio-Interviews sorgt Laura Überbacher. Sportreporter Andreas Blum moderiert fürs Fernsehen, die Highlights des Events gibt es am 15. März in „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) sowie im nationalen TV (19.50 Uhr, ORF 1) zu sehen. Außerdem überträgt ORF SPORT + am selben Tag um 11.35 Uhr die Finalläufe der Top 16 Damen und der Top 32 Herren eine Stunde lang live aus dem Montafon. Am 15. März wird ab 14.00 Uhr zudem im Silvretta-Park direkt beim gläsernen Studio des ORF Vorarlberg die große After-Party mit DJ-Sound gefeiert.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der FIS Snowboardcross-Weltcup im Montafon ist ein absolutes Wintersport-Highlight im Land. Da ist natürlich das gläserne Studio des ORF Vorarlberg mittendrin im Geschehen. Wir setzen die Qualifikationsrennen und die Finalläufe sowie die Top-Stimmung multimedial in Szene.“

Thomas König, Koordinator Sport ORF Vorarlberg: „Es ist ein besonderes Highlight, dass wir im Montafon mit Alessandro Hämmerle den frischgebackenen Olympiasieger live im Weltcup erleben können. Ein Heimrennen mit dem Doppel-Olympiasieger bei uns in Vorarlberg – mehr Spektakel geht nicht.“