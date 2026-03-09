LH Mikl-Leitner: „Unglaublich – Johannes Aigner holt erneut paralympisches Gold“

St. Pölten (OTS) -

Die Erfolgsserie der Familie Aigner bei den Paralympics in Milano Cortina reißt nicht ab: Nach dem Silbererfolg seiner Schwester Veronika heute, Montag, holt Johannes Aigner gemeinsam mit seinem Guide Nico Haberl im Super-G der sehbehinderten Männer die nächste Goldmedaille für Österreich.

„Nach seinem Gold-Auftakt in der Abfahrt zeigt Johannes nun auch mit der Goldenen im Super-G, dass er zur absoluten Weltspitze gehört“, unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die beeindruckende Konstanz des Athleten aus Gloggnitz. Sie gratuliert dem jungen Niederösterreicher zum erneuten Triumph: „Johannes Aigner hat heute einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis gestellt. Mit technischer Perfektion und einer unglaublichen Geschwindigkeit hat er gemeinsam mit Nico Haberl die Herausforderungen im Super-G gemeistert und seine Konkurrenz auf die Plätze verwiesen.“