  • 09.03.2026, 10:51:02
  • /
  • OTS0052

LH Mikl-Leitner: „Unglaublich – Johannes Aigner holt erneut paralympisches Gold“

Erfolgsserie der Aigners bei den Paralympics reißt nicht ab

St. Pölten (OTS) - 

Die Erfolgsserie der Familie Aigner bei den Paralympics in Milano Cortina reißt nicht ab: Nach dem Silbererfolg seiner Schwester Veronika heute, Montag, holt Johannes Aigner gemeinsam mit seinem Guide Nico Haberl im Super-G der sehbehinderten Männer die nächste Goldmedaille für Österreich.

„Nach seinem Gold-Auftakt in der Abfahrt zeigt Johannes nun auch mit der Goldenen im Super-G, dass er zur absoluten Weltspitze gehört“, unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die beeindruckende Konstanz des Athleten aus Gloggnitz. Sie gratuliert dem jungen Niederösterreicher zum erneuten Triumph: „Johannes Aigner hat heute einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis gestellt. Mit technischer Perfektion und einer unglaublichen Geschwindigkeit hat er gemeinsam mit Nico Haberl die Herausforderungen im Super-G gemeistert und seine Konkurrenz auf die Plätze verwiesen.“

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright