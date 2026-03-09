Bildungsstadträtin Emmerling startet breite Befragung zu „Kindergarten neu denken“

Wien (OTS) -

„Kindergarten neu denken“ ist eine umfassende Reform, um den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung zu stärken, zukunftsfit zu machen und modern zu gestalten. Das Ziel der Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling ist es durch die breite Befragung zu erfahren, wie es Elementarpädagog*innen und in diesem Bereich arbeitenden Personen im Berufsalltag geht, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind, wo es Verbesserungen der Rahmenbedingungen benötigt u.v.m.

„Mit der Reform ‚Kindergarten neu denken‘ verfolge ich das klare Ziel die erste Bildungseinrichtung auf verlässliche, tragfähige und zukunftsfitte Beine zu stellen. Ein Kindergarten, der allen Kindern die besten Chancen bietet und sie bestmöglich auf die Schule vorbereitet. Ein Kindergarten, in dem die Motivation, warum Pädagoginnen und Pädagogen diesen Beruf gewählt haben, wieder ihren Alltag bestimmt und sie bei allen Herausforderungen gut unterstützt werden. Und ein Kindergarten, in dem Eltern gemeinsam mit dem pädagogischen Personal an einem Strang ziehen – im Sinne der Kinder“, betont Emmerling.

Ein verlässliches System kann nicht im Alleingang entstehen, sondern nur gemeinsam. Daher ruft Emmerling zum Mitmachen bei der Befragung zur Elementarbildung auf. Alle Informationen zur Teilnahme ergingen an die Wiener Kindergartenträger. Zur Befragung geht es hier: https://mitgestalten.wien.gv.at/de-DE/projects/kindergartenneudenken

Im Rahmen der Reform „Kindergarten neu denken“ wird nicht nur der pädagogische Rahmen neu gedacht, sondern auch das Fördersystem und die Verwaltung. Dazu werden in den kommenden Monaten stetig Neuheiten umgesetzt.

Themenforen zu „Kindergarten Neu Denken”

Zusätzlich gibt es eine Reihe von interaktiven Formaten, in der zentrale Fragen zur Zukunft der Elementarbildung in Wien diskutiert werden. Im Education Lab werden unterschiedliche Themenforen zu „Kindergarten neu denken” stattfinden und die Ergebnisse fließen in die Reform der Elementarbildung in Wien ein. Verschiedenen Zielgruppen wird so die Möglichkeit gegeben sich einzubringen – u.a.: Expert*innen im Bereich Elementarpädagogik, Menschen im elementarpädagogischen Feld (Pädagog*innen, Assistent*innen, Leitungspersonen, Administration, Verwaltung etc.) und Interessierte aus anderen Bildungseinrichtungen (VS, MS, etc.). Mehr Informationen unter: https://www.edlab.at/events/themenforen-zur-reform-kindergarten-neu-denken/