Aon stärkt transatlantische Kundenbetreuung mit länderübergreifendem Desk

WIEN (OTS) -

Aon plc (NYSE: AON), ein weltweit führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, gibt heute den Start seines DACH Global Solutions Desk in Washington, D.C. bekannt. Der Desk ist darauf ausgerichtet, Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Geschäftstätigkeit in den USA gezielt zu unterstützen und unterstreicht Aons Engagement für eine noch engere transatlantische Zusammenarbeit.

Die starke Präsenz von Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im US-Markt schafft einen wachsenden Bedarf an integrierter, transatlantischer Beratung. Der DACH Global Solutions Desk wurde eingerichtet, um dieses Potenzial gezielt zu nutzen und das grenzüberschreitende Wachstum durch maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Risk und Human Capital weiter zu fördern.

Unternehmen aus der DACH-Region erhalten dadurch eine integrierte, risikobezogene Begleitung ihrer US-Aktivitäten, einschließlich einer eng abgestimmten Umsetzung von Versicherungs-, Risiko- und Human-Capital-Strategien vor Ort sowie klar definierter Governance-Strukturen über Ländergrenzen hinweg. US-Unternehmen mit Aktivitäten in der DACH-Region erhalten im Gegenzug ein strukturiertes Verständnis der versicherungsrelevanten Rahmenbedingungen und fundierte lokale Markteinblicke in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Leitung des DACH Global Solutions Desk übernimmt Matthew Reilly als Head of DACH Global Solutions. Er hat zuvor internationale Aon-Kunden in der Schweiz, den USA und Südafrika betreut und verfügt über umfassende Erfahrung in der Steuerung grenzüberschreitender Versicherung- und Risikoprogramme im US-DACH-Kontext.

Reilly unterstreicht: „ Wir werden künftig noch näher bei unseren US-Kunden sein und die lokalen Marktdynamiken noch besser verstehen. Dadurch können wir Unternehmen in der DACH-Region mit Aktivitäten in den USA eine noch hochwertigere Betreuung bieten. “

Der Wechsel Reillys von der Schweiz nach Washington, D.C. unterstreicht Aons Engagement für die Entwicklung und Förderung interner Talente. Die Initiative rund um den DACH Global Solutions Desk wird zudem als Plattform für einen verstärkten Wissens- und Talenttransfer innerhalb von Aon dienen.

„ Unsere multinationalen Kunden erwarten Lösungen, die ihre Risiken über alle Märkte hinweg konsistent abdecken – insbesondere in den USA “, erklärt Michael Sturmlechner, Geschäftsführer bei Aon Österreich. „ Der DACH Global Solutions Desk ermöglicht es uns, österreichische Unternehmen noch gezielter bei der Strukturierung ihrer US-Engagements zu unterstützen – von der Programmgestaltung und Compliance bis hin zu datenbasierten Entscheidungsprozessen. “

About Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Durch fundierte Analysen, unsere globale Reichweite und umfassende Expertise in den Bereichen Risiko- und Humankapital, bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 120 Ländern unseren Kunden maßgeschneiderte Beratung und Lösungen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Kompetenz und das Vertrauen, um bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.



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