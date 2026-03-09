Lotto: Sechsfachjackpot – es geht um 7,7 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am gestrigen Sonntag hatte bei Lotto “6 aus 45” erneut niemand die “sechs Richtigen” getippt. Somit steht am Mittwochabend nun der erste Sechsfachjackpot des Jahres an. Im Topf für den oder die Sechser liegen dann 7,7 Millionen Euro. Es ist dies in der knapp 40-jährigen Lotto Geschichte der nunmehr 20. Sechsfachjackpot, insgesamt sieben entwickelten sich bisher noch zu einem Siebenfachjackpot weiter.

Bei der Ziehung am Sonntag hatten fünf Spielteilnehmer:innen jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Drei Gewinne davon gehen in die Steiermark, hier waren zwei Quicktipps und ein Tipp per Hand erfolgreich, die beiden weiteren Fünfer mit Zusatzzahl gehen einmal nach Niederösterreich und ins Burgenland, beide wurden ebenfalls via Quicktipp erzielt. Alle fünf Gewinner:innen erhalten jeweils mehr als 27.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme für den Sechser-Rang wurde hier allerdings auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der 61 Fünfer erhält damit mehr als 4.900 Euro. Für den LottoPlus Sechser geht es in der nächsten Runde um 450.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es in der letzten Runde nur einen einzigen via win2day gespielten Tippschein, auf dem sich die richtige Joker-Kombination und das angekreuzte “Ja” fand. Für diesen Solo-Gewinn gibt es nun 247.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 8. März 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen