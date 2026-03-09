EY Österreich baut AI-Team weiter aus und übernimmt Führungsrolle für Industrial AI in Europa

Wien (OTS) -

EY Österreich baut seine Kompetenz im Bereich Künstliche Intelligenz mit klarem Fokus auf industrielle Anwendungen weiter aus. Zusätzliche Expert:innen, darunter Gerhard Schagerl (50) und Nikolaus Keuth (49) verstärken das bestehende Team und erweitern die technologische wie branchenspezifische Beratungskompetenz deutlich. Schagerl verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Führung und Skalierung von Data, Cloud und Industrial AI-Geschäftseinheiten. Keuth bringt umfassende Erfahrung in der Produkt- und Lösungsverantwortung für Industrial AI und datenbasierte Plattformen mit.

Ziel ist es, Industriekunden nicht nur bei einzelnen Pilotprojekten zu begleiten, sondern AI strategisch in Kernprozesse zu integrieren – von Produktionsoptimierung über intelligente Robotik bis hin zu datengetriebener Entscheidungsunterstützung. Die industrielle Transformation beschleunigt sich – getrieben durch Digitalisierung, Kostendruck und volatile Lieferketten. Künstliche Intelligenz wird dabei zu einem zentralen Hebel für Effizienz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

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