Gaál/Franz: Erster Bauabschnitt der Siedlung Wienerfeld West fertiggestellt–nachhaltige Erneuerung bringt neue Wohnqualität nach Favoriten

Wien (OTS) -

Der erste Abschnitt der sanften Neugestaltung in Wienerfeld West ist erfolgreich abgeschlossen und die Vergabe der elf neuen Wohnungen hat begonnen. In wenigen Wochen startet bereits der nächste Bauabschnitt. In der historischen Wohnsiedlung entsteht in mehreren Etappen ein moderner, klimaaktiver Gemeindebau NEU mit insgesamt rund 300 leistbaren, hochwertigen Gemeindewohnungen – nahezu doppelt so vielen wie zuvor.

Der fertiggestellte Wohnhausabschnitt zeigt beispielhaft, wie die Erneuerung umgesetzt wird: nachhaltige Holz- bzw. Holz-Hybridbauweise, Photovoltaik, Luft-Wärmepumpe, begrünte Fassaden und großzügige Freiräume sorgen für modernen Wohnkomfort. Neue Wege, Aufenthaltsbereiche, Spielplätze und Gemeinschaftsbeete fördern ein aktives Miteinander und stärken die Nachbarschaft im Grätzl.

„Das Wienerfeld West ist ein einzigartiges Gemeindebauprojekt in Wien: Eine historisch gewachsene Siedlung aus den 1940er Jahren wird in ein ökologisches Vorzeigeprojekt überführt. Durch Holz- und Hybridbauweise, flexible Grundrisse, private Freiflächen und ein klimaaktives Energiekonzept entsteht ein moderner Gemeindebau NEU, der nachhaltige Architektur mit leistbarem Wohnen vereint. Besonders hervorzuheben ist, dass die charakteristische Garten- und Kleinsiedlungsstruktur erhalten bleibt – und dennoch rund 150 zusätzliche Gemeindewohnungen geschaffen werden können“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Die Bewohner der neuen Gemeindebauten am Wienerfeld West können sich über neue, leistbare und hochwertige Wohnungen mit viel Grünraum freuen. Es gibt eine nachhaltige Energieversorgung durch Photovoltaik und Wärmepumpen, begrünte Fassaden und – besonders wichtig für junge Familien sowie die ältere Generation – einen barrierefreien Zugang zu allen Wohnungen. Ein Plus sind auch die großzügigen Gemeinschaftsflächen zum Spielen, Garteln und Erholen sowie die fußläufige Erreichbarkeit des Naherholungsgebiets Wienerberg“, sagt Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Der 1. Bauabschnitt von Wienerfeld West im Überblick:

· 11 leistbare, barrierefreie, flexibel nutzbare Wohnungen mit privaten Freiflächen

· Holz-bzw. Holz-Hybridbauweise und ökologische Materialien

· nachhaltige Energieversorgung durch Luft-Wärmepumpe und Photovoltaik

· Fassadenbegrünung

· großzügige Gemeinschaftsflächen zum Spielen, Garteln und Erholen

· Architektur: WUP architektur