Antirassismus.Messe 2026: Stimmen stärken, Strukturen verändern: Asiatische Communities und Good-Practice-Modelle aus Oberösterreich
Am 13. März startet die 3. Antirassismus.Messe an der CEU Wien die Antirassismus.Tage. Ein Zeichen gegen Diskriminierung zum 60. UN-Tag gegen Rassismus
„Konkret geht es darum zu zeigen, wie die zweite und dritte Generation der philippinischen Diaspora in Österreich aufwächst. Wie sie ihre Identitätssuche gestaltet und welche Perspektiven sie auf gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklungen hat.“
Diesen Freitag, 13. März, wird die Central European University (CEU) zum pulsierenden Hub für Antirassismus in Österreich. Die 3. Antirassismus.Messe bietet 21 Organisationen und Expert:innen eine Bühne, um konkrete Strategien und Lösungsansätze gegen Diskriminierung sichtbar zu machen.
Hochrangige Eröffnung und internationale Expertise
Den Festakt eröffnen Mathias Möschel (CEU), Francesco Motta (UN-OHCHR), Autorin Vina Yun und Theodora Manolakos (Stadt Wien/MA 17). Ihre Präsenz zeigt wie Wissenschaft, internationale Politik, kommunale Verwaltung und zivilgesellschaftliche Basisarbeit am Menschenrechtsstandort Wien vernetzt sind.
Schwerpunkt: Sichtbarkeit und Empowerment
Die diesjährige Ausgabe setzt einen besonderen Fokus auf Asian Community Empowerment mit der österreichisch-philippinischen Community. Konkret geht es darum zu zeigen,
„wie die zweite und dritte Generation der philippinischen Diaspora in Österreich aufwächst. Wie sie ihre Identitätssuche gestaltet und welche Perspektiven sie auf gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklungen hat.“, so Arlene Castañeda & Marina Wetzlmaier von Sentro, dem Zentrum für österreichische und philippinische Kultur und Sprachen.
Linz als Good-Practice-Vorbild
Ein weiteres Highlight ist die Kooperation mit zwei Projekten aus dem Gast-Bundesland Oberösterreich. Die Landeshauptstadt Linz präsentiert lokale Good-Practice-Modelle und stärkt so den bundesweiten Wissensaustausch für wirksame Antirassismus-Arbeit.
60 Jahre UN-Tag gegen Rassismus
Die Messe bildet den Auftakt der 3. Österreichischen Antirassismus.Tage und findet im Gedenken an den 60. Jahrestag des Internationalen Tages der Vereinten Nationen zur Beseitigung rassistischer Diskriminierung statt. Thematisiert wird zudem die koloniale Vergangenheit der Habsburgermonarchie – insbesondere der sogenannte ‚Safari-Imperialismus‘ – sowie die tiefe Verknüpfung von ökologischem Wandel und Antirassismus.
Österreichische Antirassismus.Messe
Datum: 13.03.2026, 10:00 Uhr - 13.03.2026, 19:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Central European University
Quellenstraße 51-55
1100 Wien
Österreich
URL: https://antirassismustage.at/austrian-antiracism-days-2026/
