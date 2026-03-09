  • 09.03.2026, 09:30:33
Antirassismus.Messe 2026: Stimmen stärken, Strukturen verändern: Asiatische Communities und Good-Practice-Modelle aus Oberösterreich

Am 13. März startet die 3. Antirassismus.Messe an der CEU Wien die Antirassismus.Tage. Ein Zeichen gegen Diskriminierung zum 60. UN-Tag gegen Rassismus

Wien/Linz (OTS) - 

Diesen Freitag, 13. März, wird die Central European University (CEU) zum pulsierenden Hub für Antirassismus in Österreich. Die 3. Antirassismus.Messe bietet 21 Organisationen und Expert:innen eine Bühne, um konkrete Strategien und Lösungsansätze gegen Diskriminierung sichtbar zu machen.

Hochrangige Eröffnung und internationale Expertise

Den Festakt eröffnen Mathias Möschel (CEU), Francesco Motta (UN-OHCHR), Autorin Vina Yun und Theodora Manolakos (Stadt Wien/MA 17). Ihre Präsenz zeigt wie Wissenschaft, internationale Politik, kommunale Verwaltung und zivilgesellschaftliche Basisarbeit am Menschenrechtsstandort Wien vernetzt sind.

Schwerpunkt: Sichtbarkeit und Empowerment

Die diesjährige Ausgabe setzt einen besonderen Fokus auf Asian Community Empowerment mit der österreichisch-philippinischen Community. Konkret geht es darum zu zeigen, „wie die zweite und dritte Generation der philippinischen Diaspora in Österreich aufwächst. Wie sie ihre Identitätssuche gestaltet und welche Perspektiven sie auf gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklungen hat.“, so Arlene Castañeda & Marina Wetzlmaier von Sentro, dem Zentrum für österreichische und philippinische Kultur und Sprachen.

Linz als Good-Practice-Vorbild

Ein weiteres Highlight ist die Kooperation mit zwei Projekten aus dem Gast-Bundesland Oberösterreich. Die Landeshauptstadt Linz präsentiert lokale Good-Practice-Modelle und stärkt so den bundesweiten Wissensaustausch für wirksame Antirassismus-Arbeit.

60 Jahre UN-Tag gegen Rassismus

Die Messe bildet den Auftakt der 3. Österreichischen Antirassismus.Tage und findet im Gedenken an den 60. Jahrestag des Internationalen Tages der Vereinten Nationen zur Beseitigung rassistischer Diskriminierung statt. Thematisiert wird zudem die koloniale Vergangenheit der Habsburgermonarchie – insbesondere der sogenannte ‚Safari-Imperialismus‘ – sowie die tiefe Verknüpfung von ökologischem Wandel und Antirassismus.

Österreichische Antirassismus.Messe

Österreichische Antirassismus.Messe sowie alle Termine zu den Antirassismus.Tagen in ganz Österreich

Datum: 13.03.2026, 10:00 Uhr - 13.03.2026, 19:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Central European University
Quellenstraße 51-55
1100 Wien
Österreich

URL: https://antirassismustage.at/austrian-antiracism-days-2026/

Antirassismus.Messe 2026

Rückfragen & Kontakt

M-MEDIA - Projekt Österreichische Antirassismus.Tage
simon INOU
Telefon: +43 664 239 00 43
E-Mail: [email protected]
Website: https://antirassismustage.at/

