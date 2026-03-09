Ein offenes Haus für Kunst und Kultur als Anker für den Stadtteil

Wien (OTS) -

Mit einer achtsamen Sanierung transformierten die Architekten Mladen Jadrić & Yoon GeunJu ein Substandard-Wohngebäude in ein offenes Haus für Kultur und Künstler:innen. Ziel war es einen "Anker" für den Distrikt Suseong-gu zu schaffen, der das strukturelle und soziale Umfeld des Stadtteils fördert und aktiv zur Stadterneuerung beiträgt

Das nunmehr offene Erdgeschoß ist jetzt für die Allgemeinheit zugänglich und als öffentlicher Raum nutzbar, indem bestimmte Funktionen wie die Bibliothek, die E-Ladestationen, das Open-Air-Kino, eine Teestube usw. im Freien genutzt werden können. Die Erneuerung der Außenhülle ermöglicht eine effiziente Dämmung, Eine zusätzliche Doppelhaut aus einem leicht zu montierenden und zu wartenden Aluminium-Streckmetallpaneel deckt die vorhandenen Fenster ab und lässt dabei Licht und Luft hindurch. Die so entstandene hinterlüftete Doppelfassade dient als Sonnenschutz, reduziert direkte solare Gewinne und ermöglicht durch die ventilierte Luftschicht eine bessere Wärmeabfuhr im Sommer.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Dieser überträgt Zielsetzungen und Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. AGPB zeichnet die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungs-büros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen aus.

AGPB ist eine Initiative des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie von ADVANTAGE AUSTRIA.

Projektbeschreibung, Fotos, Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/daegu_anchor.htm