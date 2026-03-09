Kulinar Tulln von 19. bis 22. März 2026

Tulln an der Donau (OTS) -

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison – die pool + garden Tulln. „Wohnen im Garten“ ist das zentrale Thema der Messe und erweitert den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. Mehr als 240 Aussteller präsentieren Neuigkeiten und Trends bei Pools, Beschattung, Whirlpools, Jacuzzis und Schwimmteiche sowie Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung und Sommergärten, Griller und Outdoor-Küchen. Die „KULINAR TULLN“ bietet mit 175 Ausstellern alles zum Thema Küche, Kochen und Kulinarik. Kochshows mit Spitzenköchen wie Toni Mörwald runden das vielseitige Programm ab.

KULINAR TULLN - Das Genuss-Highlight des Jahres

Frisch, kreativ und voller Genuss

Die KULINAR TULLN präsentiert ein vielfältiges und inspirierendes Angebot rund um Lebensmittel, Getränke und moderne Küchenkultur. Insgesamt 175 Aussteller zeigen nationale und internationale Food- und Getränketrends, nachhaltige Produktneuheiten sowie köstliches Street Food. Die Messe verbindet kulinarische Entdeckungen mit einem besonderen Einkaufs- und Erlebnischarakter und lädt zum Probieren, Entdecken und Verweilen ein. Darüber hinaus bietet die Kulinar Tulln einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends in den Bereichen Küche und Kücheninterieur.

So schmeckt Niederösterreich

„So schmeckt Niederösterreich“ bringt den Konsumenten diese Kostbarkeiten, Schmankerl und die Vielfalt von Niederösterreich näher. Denn wer regional einkauft, hat gesundes, frisches Essen am Tisch, unterstützt heimische Betriebe, erhält die kulinarische Identität jeder Region und leistet letztendlich einen Beitrag zum Umweltschutz. 19 Partnerbetriebe der Initiative präsentieren sich in Halle 1.

Trends auf der KULINAR TULLN

Street-Food

Die Street-Food Area der KULINAR TULLN 2026 lädt zu einer kulinarischen Weltreise ein: von indischer Küche bei Jasjeet Singh über arabische Spezialitäten von Tasty Orient und britisches Flair bei Nemo Fish & Chips bis zu Mexiko mit El Jefe. Bison Burger, Pasta, Grillkunst und süße Schokofrüchte runden das Genusserlebnis ab.

Profiküchenmaschinen erobern die Küchen

Thermomix – der neue TM7 ist da

Mit dem neuen Thermomix TM7 erreicht Kochen ein neues Level: Smarte Technologie trifft auf elegantes Design und macht die Küche zum echten Erlebnis. Das schwarze Grundgerät sorgt zusammen mit dem neu gestalteten Mixtopf für einen modernen Look, der in jeder Küche zum Hingucker wird. Ein besonderes Highlight ist der Modus „Offenes Kochen“. Doch der neue Thermomix TM7 kann noch weit mehr: Zahlreiche Funktionen, intelligente Unterstützung beim Kochen und eine große Rezeptvielfalt sorgen für Inspiration und Kreativität in der Küche. So wird Kochen einfacher, vielseitiger und noch genussvoller. Profi-Küchenmaschinen von Bosch Cookit und Küchenhelfer von Oskar runden das Angebot ab.

P.MAX – Starker Partner der KULINAR TULLN präsentiert die Showküche der Kocharena

Bereits zum dritten Mal in Folge präsentiert sich P.MAX als offizieller Küchenausstatter der Kocharena im Rahmen der KULINAR TULLN. Damit setzt der österreichische Maßmöbelhersteller seine erfolgreiche Messekooperation fort und schafft erneut die Bühne für kulinarische Live-Erlebnisse in einer maßgefertigten Showküche aus eigener Fertigung. Die Kocharena bildet das Herzstück der KULINAR TULLN und ist Treffpunkt für Genießer, Hobbyköche und Profis. In der von P.MAX geplanten und realisierten Küche zeigen renommierte Köche wie Toni Mörwald ihr Können, präsentieren neue Trends und geben praktische Tipps rund um Genuss, Küche und Lifestyle.

TERMIN: 19. bis 22. März 2026

2 Messen – 1 Ticket

Gleichzeitig findet die pool+garden Tulln – Österreichs größte Messe für stilvolles Leben im eigenen Garten statt.

Eintrittspreise:

Tageskasse:

Erwachsene: EUR 14,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 12,-

Kinder von 6 - 15 Jahren: EUR 4,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Online Ticket:

Erwachsene: EUR 13,-

Kinder von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Mehrwert-Ticket Messe Tulln

Für alle Messebesucher ist die kostenlose Nutzung der Messeparkplätze und der Parkplatzshuttlebusse sowie der kostenlose Transfer zu und von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld inkludiert.

Öffnungszeiten:

pool + garden Tulln

Donnerstag bis Samstag: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sonntag: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten KULINAR TULLN Freitag und Samstag bis 19.00 Uhr