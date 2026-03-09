ÖAMTC: Verzögerungen auf den Zufahrten zum Wiener Messegelände

Wien (OTS) -

Von Mittwoch, 11., bis Sonntag, 15. März 2026, erwartet der ÖAMTC starken Zustrom zum Messezentrum Wien im Prater. Grund ist die Wohnen & Interieurmesse.

Gleich zwei wichtige Hinweise für die An- und Abreise vorweg:

Die Stadionallee - die Verbindung Schüttelstraße-Meiereistraße - ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Zusätzlich ist der Handelskai wegen Gleisarbeiten in Fahrtrichtung zur Südost Tangente (A23) von Machstraße bis Marathonweg gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke über Machstraße - Engerthstraße - Olympiaplatz - Stephanie-Endres-Straße - Marathonweg muss speziell bei der Abreise mit Zeitverlusten gerechnet werden.

Laut ÖAMTC sind auf weiteren Strecken Behinderungen einzuplanen: Auf den Auf- bzw. Abfahrten Handelskai der Südost Tangente (A23), dem Handelskai zwischen Tangente und Meiereistraße, der Ausstellungsstraße im gesamten Verlauf sowie rund um den Praterstern. Stressfrei fährt man mit den Öffis zur Messe (U2).

ÖAMTC-Hinweis: Wochentags besteht im 2. Bezirk eine Kurzparkzone von 9 bis 22 Uhr!

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/app und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

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Lasser/Römer