  • 09.03.2026, 08:46:02
  • /
  • OTS0015

ÖAMTC: Verzögerungen auf den Zufahrten zum Wiener Messegelände

Starker Zustrom zur Wohnen & Interieurmesse

Wien (OTS) - 

Von Mittwoch, 11., bis Sonntag, 15. März 2026, erwartet der ÖAMTC starken Zustrom zum Messezentrum Wien im Prater. Grund ist die Wohnen & Interieurmesse.

Gleich zwei wichtige Hinweise für die An- und Abreise vorweg:

Die Stadionallee - die Verbindung Schüttelstraße-Meiereistraße - ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Zusätzlich ist der Handelskai wegen Gleisarbeiten in Fahrtrichtung zur Südost Tangente (A23) von Machstraße bis Marathonweg gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke über Machstraße - Engerthstraße - Olympiaplatz - Stephanie-Endres-Straße - Marathonweg muss speziell bei der Abreise mit Zeitverlusten gerechnet werden.

Laut ÖAMTC sind auf weiteren Strecken Behinderungen einzuplanen: Auf den Auf- bzw. Abfahrten Handelskai der Südost Tangente (A23), dem Handelskai zwischen Tangente und Meiereistraße, der Ausstellungsstraße im gesamten Verlauf sowie rund um den Praterstern. Stressfrei fährt man mit den Öffis zur Messe (U2).

ÖAMTC-Hinweis: Wochentags besteht im 2. Bezirk eine Kurzparkzone von 9 bis 22 Uhr!

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/app und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)
Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.oeamtc.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright