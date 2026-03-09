Eine neue AMS-Geschäftsstelle für Meidling und Liesing

Wien (OTS) -

Das AMS Wien baut seine Geschäftsstellen zu zeitgemäßen und kundenfreundlichen Servicezentren um. Nun wurde in der Modernisierungsoffensive ein weiterer Meilenstein erreicht, von dem Arbeitsuchende und Unternehmen aus Meidling und Liesing profitieren: Die bisherige AMS-Geschäftsstelle Schönbrunner Straße zieht heute in ein modernes, neu errichtetes Gebäude im 23. Bezirk.

„Mit der neuen AMS-Geschäftsstelle in der Liesinger Lemböckgasse haben wir einen Standort bekommen, der für Ansässige und Personalverantwortliche aus dem 12. und 23. Bezirk sehr gut erreichbar ist“, freut sich AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. „Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nähe zur Station Perfektastraße, die von der U6 und mehreren Buslinien angefahren wird.“

Für Arbeitskräfte und Unternehmen ist die neue Lage gleichermaßen ideal: Das Haus ist näher an das rasant wachsende Stadtentwicklungsgebiet gerückt, zugleich ist dort aber auch ein Zentrum der Liesinger Wirtschaft. Und: In der Lemböckgasse befindet sich auch ein Sozialzentrum der MA 40, die arbeitsmarktrelevanten Agenden des AMS und der Stadt Wien sind somit servicegerecht gebündelt.

Die hohen Beratungs- und Betreuungsstandards des AMS Wien sind in den neuen Büros vollständig umgesetzt: „Die Beratungsgespräche finden in hellen, klimatisierten Einzelzimmern statt, die Raumhöhe von fast drei Metern schafft eine freundliche, großzügige Atmosphäre auch in den Wartebereichen“, sagt der Wiener AMS-Chef.

Und natürlich wurden bei der Errichtung ökologische Baustoffe verwendet, im Betrieb kommt nachhaltige Gebäudetechnik wie Geothermie, Photovoltaik und Bauteilaktivierung zum Einsatz.

FACTS:

AMS Lemböckgasse

Eröffnung: 9. März 2026

Lemböckgasse 57, 1230 Wien

Tel. 050 904 940

Öffentliche Erreichbarkeit: Perfektastraße U6, 61A, 64A

Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 140