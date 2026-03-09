- 09.03.2026, 07:00:32
ERINNERUNG: Präsentation Außenhandelsstatistik 2025 - Zahlen, Trends und wirtschaftspolitische Einordnung
Am Montag, 09. März 2026, 10:00 Uhr, präsentieren das Wirtschaftsministerium und Statistik Austria die Außenhandelsstatistik 2025:
Aktuelle Zahlen und Trends
Entwicklungen im internationalen Handel
Bedeutung für das Exportland Österreich
Gesprächspartner:
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer
Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk
Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Präsentation herzlich eingeladen. Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]
Zeit: Montag, 09. März 2026, 10:00 Uhr
Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)
Stubenring 1, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmwet.gv.at
