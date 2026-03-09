ERINNERUNG: Präsentation Außenhandelsstatistik 2025 - Zahlen, Trends und wirtschaftspolitische Einordnung

Wien (OTS) -

Am Montag, 09. März 2026, 10:00 Uhr, präsentieren das Wirtschaftsministerium und Statistik Austria die Außenhandelsstatistik 2025:

Aktuelle Zahlen und Trends

Entwicklungen im internationalen Handel

Bedeutung für das Exportland Österreich

Gesprächspartner:

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Präsentation herzlich eingeladen. Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Zeit: Montag, 09. März 2026, 10:00 Uhr

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)

Stubenring 1, 1010 Wien