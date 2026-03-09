  • 09.03.2026, 07:00:32
  • /
  • OTS0001

ERINNERUNG: Präsentation Außenhandelsstatistik 2025 - Zahlen, Trends und wirtschaftspolitische Einordnung

Wien (OTS) - 

Am Montag, 09. März 2026, 10:00 Uhr, präsentieren das Wirtschaftsministerium und Statistik Austria die Außenhandelsstatistik 2025:

  • Aktuelle Zahlen und Trends

  • Entwicklungen im internationalen Handel

  • Bedeutung für das Exportland Österreich

Gesprächspartner:

  • Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer

  • Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Präsentation herzlich eingeladen. Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Zeit: Montag, 09. März 2026, 10:00 Uhr

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)
Stubenring 1, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmwet.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright