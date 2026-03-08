Osterzeit in den Blumengärten Hirschstetten: Frühlingszauber und Unterhaltung für die ganze Familie

Wien (OTS) -

Die Wiener Stadtgärten laden auch in diesem Jahr wieder zu den Oster-Feierlichkeiten in die Blumengärten Hirschstetten ein. An zwei Wochenenden erwartet die Besucher*innen die frühlingshafte Gartenanlage mit festlicher Osterdekoration, ein traditioneller Ostermarkt sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein: von Donnerstag, 26. März bis Sonntag, 29. März sowie von Donnerstag, 2. April bis Ostermontag, 6. April 2026, täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Vielfältiger Ostermarkt mit köstlichen Delikatessen

Der traditionelle Ostermarkt des Kulturvereins Donaustadt lockt mit einer vielfältigen kulinarischen Auswahl – von herzhaftem Schinken und verschiedensten Käsesorten über feinen Räucherlachs bis hin zu süßen Köstlichkeiten. Zudem können kunstvolle Osterartikel, kreative Dekorationen und verschiedenste Kunsthandwerke erworben werden. Eine Gärtnerei ergänzt das Angebot.

Ein besonderes musikalisches Highlight erwartet die Besucher*innen am 4. und 5. April: Die Floraphoniker verzaubern jeweils von 14 bis 17 Uhr mit den Klängen ihrer einzigartigen Instrumente aus Gartengeräten.

Umfangreiches Unterhaltungs- und Kinderprogramm: Spiel, Spaß und Wissenswertes

Auch in diesem Jahr bieten die Wiener Stadtgärten ein vielfältiges Programm für die Besucher*innen: Kleine Gartenfreund*innen können Sommerblumen selbst topfen. Zudem verkürzt eine Osterhasen-Rätselrallye auf dem Gelände der Blumengärten Hirschstetten die Wartezeit auf den Osterhasen. Interessierte können sich in den Veranstaltungsglashäusern über die faszinierende Vielfalt von Duft-, Küchen- und Wildkräutern informieren. Darüber hinaus vermitteln die Expert*innen der Wiener Stadtgärten im Rahmen kostenloser Führungen Wissenswertes im Grünen.

Ergänzend hierzu können sich kreative Köpfe an verschiedenen Mal- und Bastelstationen austoben. Täglich wird daneben – jeweils von 13 bis 17 Uhr – Kinderschminken angeboten. Wer seinen Besuch festhalten möchte, kann gegen Aufpreis ein Erinnerungsfoto anfertigen lassen. Für zusätzlichen Spaß sorgen Fahrten mit der beliebten Kindereisenbahn oder einem der beiden Karussells.

Vielfältige Mitmach- und Informationsangebote

In diesem Jahr ist erstmals der 48er-Tandler mit seinem Outlet zur Osterzeit in den Blumengärten Hirschstetten vertreten. Wahre Schnäppchen, coole Einzelstücke mit Geschichte, Geschirr, Kleider, Bücher, Sportgeräte: Das alles und noch viel mehr an hochwertigen, funktionsfähigen Altwaren zu günstigen Preisen können hier erworben werden. Es kann nach Herzenslust gestöbert und vielleicht das eine oder andere Ostergeschenk entdeckt werden.

Der Stand der Stadt Wien – Umweltschutz (MA 22) lädt dazu ein, Spannendes über Biodiversität und geschützte Arten in der Stadt zu erfahren. Kleine und große Naturfreund*innen können hier zudem Fledermäuse basteln oder ihr Wissen über Wildbienen testen. Darüber hinaus ist der Umweltschutz mit seinem Food-Trailer vertreten, bei welchem gesunde und umweltfreundliche Ernährung – von der Produktion bis zur Abfallvermeidung – im Mittelpunkt steht. Bei Mitmach-Aktionen und Kostproben können Besucher*innen interessante Fakten über mehr oder weniger nachhaltige Lebensmittel erfahren.

Auch die Abteilung Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) wird mit ihrer Eigenmarke Wiener Gusto vertreten sein. Das Sortiment umfasst hochwertige Wildprodukte aus den Wäldern Wiens sowie landwirtschaftliche Bio-Produkte aus eigener Produktion. Dazu zählen Wild-Bratwürste, Wild-Käsekrainer und Wild-Leberkäsesemmeln ebenso wie Weine und Traubensaft vom Cobenzl.

Sonderaktionen an ausgewählten Veranstaltungstagen

An den Samstagen, 28. März von 9 bis 18 Uhr sowie am 4. April von 12 bis 17 Uhr, erwartet Kinder ein besonderes Highlight: Furries For Kids sorgen mit ihren lebendigen Kuscheltieren für Unterhaltung.

Am 28. und 29. März gibt der Bonsaiclub Einblicke in die Welt der Miniaturbäume. Naturinteressierte Besucher*innen erhalten zudem von Samstag, 4. April bis Ostermontag, 6. April bei den StadtWildTieren Informationen zur Stadtnatur.

Themengärten und Tierwelt erleben

Die Blumengärten Hirschstetten begeistern insbesondere im Frühling mit ihren vielfältigen Themengärten: Vom Indischen Garten über das Bauernhofensemble bis hin zum Garten der Provence gibt es zahlreiche grüne Oasen zu entdecken. Im Zoo Hirschstetten können zusätzlich mehr als 70 verschiedene Tierarten bestaunt werden. Der Fokus liegt größtenteils auf gefährdeten heimischen Tierarten wie der Wildkatze, dem Habichtskauz oder der Sumpfschildkröte. Aber auch heimische Vögel wie etwa Amsel, Grünfink oder Stieglitz können im 1.200 m2 großen Vogelhaus beobachtet werden. Seit Juli 2025 hat ein vierter Storch ein neues Zuhause im Storchengehege gefunden.

Hirschstettens Frühlingszauber

In den Blumengärten Hirschstetten erblühen in diesem Frühjahr über 72.000 Frühlingsblumen: Rund 42.000 Blumenzwiebeln, die bereits im vergangenen Herbst gesetzt wurden, wurden durch 30.000 Stiefmütterchen ergänzt.

Zahlreiche Blumenbeete tauchen die Blumengärten Hirschstetten in ein Meer aus Blüten. Besonders beeindruckend ist das rund 400 m² große Blumenbeet um den Pavillon: Tulpen in warmem Orange-Gelb, kräftigem Weiß und auffälligen Dunkelviolett entfalten ein leuchtendes Farbenspiel. Narzissen in Weiß-Gelb sowie strahlendem Goldgelb ergänzen die Blütenpracht und orange-violette als auch gelbe Stiefmütterchen vervollständigen die Schönheit des Beetes.

Palmenhaus Blumengärten Hirschstetten: Ein Gewächshaus voller Überraschungen

Das 700 m² große Gewächshaus entführt Besucher*innen in drei verschiedene Klimazonen. Zwischen südländischen Palmen und tropischen Pflanzen können Naturfreund*innen die beeindruckenden Überlebensstrategien der Pflanzenwelt hautnah erleben. Doch nicht nur Pflanzen sind hier zu entdecken: Eine geheimnisvolle Tierwelt überrascht u. a. mit Spinifex-Australienhüpfmäusen, exotischen Insekten wie etwa der bedrohten Samtschrecke oder interessanten Wirbeltierarten wie den Baumhöhlen-Krötenlaubfröschen.

Spielplätze und Bewegungsangebote

Die Blumengärten Hirschstetten bieten darüber hinaus mit insgesamt 4.000 m² Spielbereichen reichlich Platz zum Toben und Entdecken. Ein besonderes Erlebnis bietet der Blumenspielplatz, der mit einem Pflanzenmemory spielerisch Wissen über die Natur vermittelt. Der Kletter-Parcours „Blüten im Gras“ lädt außerdem zu spannenden Kletterabenteuern ein, während der Insektenspielplatz mit detailreichen Tierfiguren die Fantasie der kleinen Gäste anregt. Ein weiteres Highlight bietet das 44 m² große Hüpfkissen unter freiem Himmel und sorgt damit für jede Menge Sprungspaß.

Veranstaltungsdetails

Wann: 26. bis 29. März 2026 & 02. bis 06. April 2026, jeweils Donnerstag bis Sonntag sowie Ostermontag, von 9–18 Uhr

Ort: Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien

Eintritt: Frei

Hunde: Auf dem gesamten Gelände nicht erlaubt (Ausgenommen sind gekennzeichnete Assistenzhunde)

Anfahrt:

Südeingang: 1220 Wien, Quadenstraße 15 – Bus 95A und 95B, Station Blumengärten Hirschstetten

Westeingang: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 22 – Parkmöglichkeit gegenüber

Nordeingang: 1220 Wien, Oberfeldgasse gegenüber Nr. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten) – Straßenbahnlinien 26 und 27 bis Station Spargelfeldstraße

Wegen Bauarbeiten wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln dringend empfohlen.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)