Gaál: Riesenandrang in der dritten Wiener Frauenwoche – Highlight offenes Rathaus mit Rekordzahl an Besucher*innen

Wien (OTS) -

Die 3. Wiener Frauenwoche und das Offene Rathaus zum Internationalen Frauentag waren ein voller Erfolg.

„Die Vielfalt der Angebote der dritten Wiener Frauenwoche hat einmal mehr gezeigt, dass Wien die Stadt der Frauen ist. Mit über 200 Veranstaltungen haben wir neue Rekorde aufgestellt. Ich bedanke mich bei allen engagierten Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen, die diese Woche einzigartig gemacht haben. Die Wiener Frauenwoche ist dabei nur eine Maßnahme, die dem Wunsch der Wiener*innen nach mehr Zeit, mehr Raum, mehr Chancen aus der größten Wiener Frauenbefragung nachkommt. Wien ist die Stadt der Frauen, in der Frauenpolitik das ganze Jahr großgeschrieben wird. Denn Frauenpolitik darf nicht ruhen, solange nicht Gleichberechtigung in allen Lebensaspekten erreicht ist“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Großer Andrang beim Offenen Rathaus am 7. März

Den Höhepunkt feierte die 3. Wiener Frauenwoche beim „Offenen Rathaus“ am 7. März mit breitgefächertem Programm bei freiem Eintritt.

Die isländische Kultdokumentation „Ein Tag ohne Frauen“, die Messe mit 54 Aussteller*innen, Konzerte von ehemaligen Teilnehmer*innen des Pink Noise Camp und dem Early Eve Clubbing von Frauen für Frauen in der Volkshalle waren nur einige Höhepunkte des Offenen Rathaus.

Dritte Wiener Frauenwoche: Über 200 kostenlose Events unter wienerfrauenwoche.at

Zu den Veranstaltungen während der Wiener Frauenwoche zählten unterschiedlichste Formate aus vielen verschiedenen Bereichen - von Workshops über Stadtspaziergänge bis hin zu Tanzkursen, Filmvorführungen, Diskussionen und Vorträgen.

„Große Töchter“ in der Pionierinnengalerie bis Ende März im Rathaus

Die Pionierinnengalerie „Wien. Stadt der großen Töchter“ zeigt außergewöhnliche Frauen und ihr Engagement. Dieses Jahr wurden zum Start der Wiener Frauenwoche die Tafeln für Käthe Sasso und Rosa Mayreder enthüllt.

Besichtigt werden können „Wiens große Töchter“ seit Beginn der dritten Wiener Frauenwoche bis 31.3.2026 im Arkadenhof des Wiener Rathaus.

Porträts im KUBUS

Im KUBUS (Installation von VALIE EXPORT) am Lerchenfelder Gürtel können bis Ende März noch Porträts von Aktivistinnen und Politikerinnen besichtigt werden. Diese künstlerischen Porträts von Nina Maron machen eine Vielzahl von Vorreiterinnen sichtbar.

Impressionen der Wiener Frauenwoche auf dem Instagram Kanal des Frauenservice

Auf den Social Media Kanälen können neben den Impressionen aus der Frauenwoche auch Informationen über aktuelle Events und Angebote des Frauenservice Wien nachgelesen werden.