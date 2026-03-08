LH Mikl-Leitner und kanadische Botschafterin Grant besuchten CAE Training Center in Schwechat

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die kanadische Botschafterin Alison Grant besuchten das CAE Vienna Training Center am Flughafen Wien-Schwechat. Dabei informierten sie sich über die Arbeit des Trainingszentrums und tauschten sich über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Niederösterreich und Kanada aus. Im Gespräch ging es auch um die Bedeutung verlässlicher internationaler Partnerschaften in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

Das Trainingszentrum gehört zum kanadischen Unternehmen CAE, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Simulation und Pilotentraining. In Schwechat werden Pilotinnen und Piloten sowie Technikerinnen und Techniker an Flugsimulatoren ausgebildet. Der Standort ist Teil eines internationalen Netzwerks und betreut Kundinnen und Kunden aus mehreren europäischen Ländern.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Niederösterreich und Kanada haben sich in den vergangenen zehn Jahren äußerst positiv entwickelt: Die Warenexporte Niederösterreichs nach Kanada stiegen von rund 95 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 220 Millionen Euro im Jahr 2024. Das entspricht einem Wachstum von 133 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts– mit weiterem Potenzial nach oben.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Das starke Wachstum unserer Handelsbeziehungen mit Kanada ist das Ergebnis von Innovationskraft, engagierten Fachkräften und stabilen politischen Rahmenbedingungen. In Zeiten, in denen Zölle als Druckmittel diskutiert werden, ist es gut zu wissen, dass es Freunde gibt, auf die man sich verlassen kann. Gerade geopolitische Unsicherheiten zeigen, wie wichtig enge wirtschaftliche und politische Partnerschaften für langfristiges Wachstum und Stabilität sind.“

Die kanadische Botschafterin Alison Grant unterstrich die gemeinsamen Interessen beider Partner: „Kanada und Österreich verbindet ein gemeinsames Verständnis für Offenheit, Innovation und faire Handelsbeziehungen. Internationale Zusammenarbeit stärkt nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere Widerstandsfähigkeit. Einrichtungen wie das CAE Training Center zeigen, wie erfolgreiche Partnerschaften in der Praxis aussehen.“

Die Standortleiterin des Trainingszentrums, Meaghan Reeve, hob die Bedeutung des Standorts hervor: „Wir haben uns bewusst für Wien-Schwechat entschieden, weil hier die Nachfrage nach hochqualifizierter Ausbildung wächst. Die zentrale Lage in Mitteleuropa, die hervorragende Infrastruktur und der Zugang zu qualifizierten Fachkräften machen diesen Standort ideal. Unser Ziel ist es, eine führende Rolle bei der Ausbildung von Pilotinnen, Piloten sowie Technikexpertinnen und -experten in Europa einzunehmen.“

Der Besuch unterstreicht die Bedeutung internationaler Kooperationen für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Mit der Wirtschaftsstrategie 2030+ setzt das Land auf Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und die gezielte Erschließung internationaler Märkte – gemeinsam mit verlässlichen Partnern wie Kanada.