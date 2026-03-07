LK-Wahl in Vorarlberg: Starkes Vertrauensvotum für Josef Moosbrugger und den Bauernbund

Wien (OTS) -

Der Vorarlberger Bauernbund ist bei der Landwirtschaftskammerwahl erneut mit deutlichem Abstand stärkste Kraft geworden. Mit einem Ergebnis von 77,28 Prozent bestätigt Vorarlberg den Kurs einer verlässlichen Interessenvertretung. Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser, Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig und Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratulieren LK-Präsident und Bauernbund-Vizepräsident Josef Moosbrugger und seinem Team zum Wahlausgang.

Strasser: „Vorarlberg hat dem Bauernbund und Josef Moosbrugger erneut einen klaren Auftrag gegeben. Das ist ein starkes Zeichen für eine Interessenvertretung, die zuhört, präsent ist und liefert. Josef Moosbrugger steht für Handschlagqualität, fachliche Stärke und dafür, dass die Anliegen der bäuerlichen Familienbetriebe mit Nachdruck vertreten werden. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, Transparenz am Markt und faire Wettbewerbsbedingungen mit gleichen Standards. Dieses Vertrauen ist Bestätigung und Auftrag zugleich.“

Totschnig: „Ich gratuliere dem Vorarlberger Bauernbund herzlich zum starken Wahlergebnis. Dieser Erfolg bestätigt den eingeschlagenen Weg und das Vertrauen der Bäuerinnen und Bauern in die konsequente Arbeit der Funktionärinnen und Funktionäre. Mit Josef Moosbrugger steht ein starker und engagierter Interessensvertreter an der Spitze, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt und sich mit Nachdruck für die Anliegen der bäuerlichen Familien einsetzt. Er kämpft für eine starke Land- und Forstwirtschaft in Vorarlberg und ganz Österreich. Ich freue mich auf die weitere enge Zusammenarbeit, damit unsere bäuerlichen Familienbetriebe auch künftig die flächendeckende Versorgung mit hochwertigen heimischen Lebensmitteln sichern können.“

Weisl: „Vorarlberg ist geprägt von starken bäuerlichen Familienbetrieben. Dafür braucht es eine Interessenvertretung, die nicht nur redet, sondern anpackt. Josef Moosbrugger und sein Team sind nahe an den Betrieben, nehmen Anliegen ernst und bringen Lösungen auf den Weg. Ich gratuliere herzlich zu diesem starken Ergebnis und wünsche weiterhin viel Erfolg für die kommende Periode.“



Klare Erwartungen an die neue Periode

Strasser und Weisl unterstreichen, dass es jetzt vor allem um Planungssicherheit und faire Rahmenbedingungen geht: „Wer Versorgung, Wertschöpfung und Stabilität im ländlichen Raum will, muss den Betrieben Perspektiven geben. Dazu gehören weniger Bürokratie, praxistaugliche Vorgaben und ein konsequenter Schutz vor Marktverwerfungen. Der Bauernbund ist nicht nur in Wahlzeiten ansprechbar, sondern Tag für Tag verlässlicher Partner der bäuerlichen Familienbetriebe. Das ist unser Anspruch und daran werden wir uns auch in den kommenden Jahren messen lassen.“



Dank an Kandidaten und Funktionäre

Abschließend danken Strasser, Totschnig und Weisl allen Kandidaten sowie den Funktionären in den Regionen: „Dieses Ergebnis ist Teamarbeit. Es zeigt, dass Vorarlbergs Bäuerinnen und Bauern auf eine starke, konstruktive Interessenvertretung setzen.“