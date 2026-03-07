Marchetti: „Volkspartei gratuliert Vorarlberger Bauernbund zum deutlichen Wahlsieg“

Wien (OTS) -

„Herzlichen Glückwunsch an den Vorarlberger Bauernbund zum deutlichen Wahlsieg bei der Landwirtschaftskammerwahl. Es freut uns, dass die harte Arbeit von Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger und seinem Team honoriert wird und sich im ungebrochenen Vertrauen der Vorarlberger Landwirte in den Bauernbund widerspiegelt. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen verdeutlichen einmal mehr den Wert der heimischen Landwirtschaft: Gerade auch in herausfordernden Zeiten bietet sie Sicherheit und Stabilität bei der Lebensmittelversorgung nach bewährten Qualitätsstandards. Umso wichtiger ist es, dass sich Vorarlbergs Bäuerinnen und Bauern mit dem Bauernbund auch in der kommenden Periode auf eine starke Vertretung verlassen können, die mit Hausverstand für ihre Interessen und zeitgemäße Rahmenbedingungen kämpft“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.