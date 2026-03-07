  • 07.03.2026, 17:29:02
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SPÖ-Bundesparteitag (5) – SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler mit starken 81,51 Prozent wiedergewählt

Babler dankt für Vertrauen – „Voller Fokus auf Kampf gegen Teuerung und für gute Gesundheitsversorgung!“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler ist heute, Samstag, beim 47. ordentlichen SPÖ-Bundesparteitag mit starken 81,51 Prozent der Delegiertenstimmen als Parteivorsitzender wiedergewählt worden. Das SPÖ-Bundesparteipräsidium und der SPÖ-Bundesparteivorstand wurden mit überwältigender Mehrheit gewählt. SPÖ-Chef Babler bedankte sich nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses: „Vielen Dank für euer Vertrauen, über vier Fünftel Zustimmung, das ist ein starkes Zeichen! Wir fokussieren uns ab morgen darauf, weiter gegen die Teuerung zu kämpfen und für eine gute Gesundheitsversorgung! Danke, dass ihr uns gestärkt habt, damit wir mit voller Kraft diese Themen umsetzen können!“ (Schluss) bj/mb

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