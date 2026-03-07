- 07.03.2026, 17:28:02
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SP-Ludwig/Neumayer: Gratulation an Andreas Babler zur Wiederwahl als SPÖ-Bundesparteivorsitzender
Wiener Sozialdemokratie gratuliert Vizekanzler Andreas Babler zur Wiederwahl als SPÖ–Bundesparteivorsitzender sowie dem neu gewählten Präsidium und Vorstand
Mit einem Ergebnis von 81,51 Prozent wurde Andreas Babler beim 47. ordentlichen Bundesparteitag in Wien als Bundesparteivorsitzender bestätigt. Der SPÖ Wien-Landesparteivorsitzende und Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA, gratulieren Babler sowie dem neu gewählten Bundesparteipräsidium und -vorstand.
„Andreas Babler hat die Unterstützung der Wiener Landespartei – wir gratulieren zur Bestätigung als Bundesparteivorsitzender. Die Arbeit des sozialdemokratischen Regierungsteams wirkt: Die Inflation sinkt und die Wirtschaft wächst. Diesen Kurs wird die SPÖ mit Vizekanzler Andreas Babler und seinem Regierungsteam für die Österreicherinnen und Österreicher konsequent fortsetzen“, so Ludwig.
SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer ergänzt: „Das SPÖ-Regierungsteam unter Vizekanzler Andreas Babler hat im letzten Jahr wichtige Entlastungen für die Österreicher:innen auf den Weg gebracht vom Mietpreisstopp und Mietpreisdeckel über Entlastungen bei den Strompreisen bis hin zur Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel. Das zeigt klar: Es macht einen Unterschied, wer regiert.“ (Schluss)
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