SP-Ludwig/Neumayer: Gratulation an Andreas Babler zur Wiederwahl als SPÖ-Bundesparteivorsitzender

Wien (OTS) -

Mit einem Ergebnis von 81,51 Prozent wurde Andreas Babler beim 47. ordentlichen Bundesparteitag in Wien als Bundesparteivorsitzender bestätigt. Der SPÖ Wien-Landesparteivorsitzende und Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA, gratulieren Babler sowie dem neu gewählten Bundesparteipräsidium und -vorstand.

„Andreas Babler hat die Unterstützung der Wiener Landespartei – wir gratulieren zur Bestätigung als Bundesparteivorsitzender. Die Arbeit des sozialdemokratischen Regierungsteams wirkt: Die Inflation sinkt und die Wirtschaft wächst. Diesen Kurs wird die SPÖ mit Vizekanzler Andreas Babler und seinem Regierungsteam für die Österreicherinnen und Österreicher konsequent fortsetzen“, so Ludwig.

SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer ergänzt: „Das SPÖ-Regierungsteam unter Vizekanzler Andreas Babler hat im letzten Jahr wichtige Entlastungen für die Österreicher:innen auf den Weg gebracht vom Mietpreisstopp und Mietpreisdeckel über Entlastungen bei den Strompreisen bis hin zur Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel. Das zeigt klar: Es macht einen Unterschied, wer regiert.“ (Schluss)