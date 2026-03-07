Rekord! 350 Teilnehmer bei FPÖ Niederösterreich Familienschitag

Lackenhof (OTS) -

Für glückliche Gesichter und unvergessliche Momente sorgte der FPÖ Niederösterreich Familienschitag in Lackenhof am Ötscher am 7. März 2026. Mit rund 350 Teilnehmern (davon 132 Kinder) wurde ein neuer Teilnehmer-Rekord aufgestellt.

„Schifahren ist unser Nationalsport. Das darf niemals verloren gehen. Durch die Preisexplosion in den letzten Jahren ist der Schispaß für viele Familien leider zu einer finanziellen Herausforderung geworden. Mit unserem Familienschitag haben wir rund 350 Landsleuten und Kindern einen kostenlosen Schitag ermöglicht. Für mich ist es das Allerschönste, wenn Kinder die Möglichkeit bekommen, Schifahren zu lernen und nach so einem Tag etwas fürs Leben mitnehmen können“, sagte danach FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Der Tag bot Kaiserwetter und ein tolles Programm für die ganze Familie: Vom kostenlosen Schikurs für Kinder (52 Schihaserl), Essens- und Getränkegutscheinen, über ein anspruchsvolles Schirennen mit 56 Hobbyathleten bis hin zur Siegerehrung und geselligem Après-Schi. Die FPÖ Niederösterreich setzte mit der Wahl des Austragungsortes ein bewusstes Zeichen. „Wir haben uns wieder für Lackenhof entschieden. Das Schigebiet war nicht immer gesetzt, umso mehr setzen wir uns für dessen Erhalt ein. Es ist ein traumhaftes Schigebiet“, so Landbauer.

Zum Rennen: Thomas Fahrngruber war mit seiner Fabelzeit von 52,17 Sekunden der schnellste Schifahrer, Udo Landbauer wurde starker Dritter. Udo Landbauer und FPÖ Scheibbs Bezirkschef FPNÖ Klubobmann Reinhard Teufel gratulierten anschließend den Topfahrern aller Teilnehmerklassen mit wunderschönen Pokalen, hergestellt von einem Tischler aus NÖ. „Billige Chinapokale kommen nicht in Frage. Wir setzen auf traditionelle Handwerkskunst aus unserer Heimat NÖ“, so Udo Landbauer.