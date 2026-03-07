Novak: Starke Frauen, starke Wirtschaft: Wien setzt auf weibliche Führung

Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Frauentags besuchte die Wiener Wirtschafts- und Arbeitsstadträtin im Rahmen ihrer Frauentags-Tour zwei Wiener Unternehmen. Der Programmnachmittag stand ganz im Zeichen der Sichtbarmachung weiblicher Führungspersönlichkeiten und von Unternehmen mit hoher wirtschaftlicher Relevanz für Wien sowie des direkten Austauschs mit Unternehmerinnen und weiblichen Führungskräften.

„Wien ist die Stadt der Frauen – und das zeigt sich auch in unserer Wirtschaft. 43 % aller Unternehmensgründungen gehen auf Frauen zurück. Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen und Gründerinnen tragen maßgeblich zur Innovationskraft, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt bei. Der Frauentag ist daher nicht nur ein Tag der Anerkennung, sondern auch ein politischer Auftrag. Wien wird auch weiterhin alles dafür tun, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Frauen führen, forschen, gründen und gestalten können. Denn die Zukunft unseres Standorts ist weiblich“, betonte die Wirtschafts- und Arbeitsstadträtin Barbara Novak.

Ein sichtbares Zeichen dieser Unterstützung ist der 2008 ins Leben gerufene Frauenbonus der Wirtschaftsagentur Wien, der gezielt Unternehmerinnen stärkt.

1000. Frauenbonus geht an Tanja Weber von der Weidenthaler GmbH

Im Rahmen der Tour wurde der 1000. Frauenbonus an Tanja Weber, Geschäftsführerin der Weidenthaler GmbH, einem traditionsreichen Produktionsbetrieb im 22. Bezirk, vergeben. Das Unternehmen zeigt, wie Innovation, Modernisierung und industrielle Kompetenz in weiblicher Führung erfolgreich zusammenwirken.

Tanja Weber ist seit über 14 Jahren im Familienbetrieb tätig und leitet das Unternehmen seit vier Jahren als alleinige Geschäftsführerin. Sie arbeitet nicht nur strategisch im Büro, sondern auch aktiv an den Maschinen. „Produktionsschritte bis ins kleinste Detail zu kennen und im engen Austausch mit den Mitarbeitenden zu bleiben, ist für mich selbstverständlich“, so Tanja Weber. Durch diese Haltung hat sie sich Respekt und Anerkennung im Betrieb und in der Branche erarbeitet. Seit 2012 treibt sie – auch mithilfe von Förderungen der Wirtschaftsagentur Wien – die Modernisierung des Unternehmens konsequent voran. Neue Maschinen und Automatisierung erleichtern die Arbeit, entlasten die Mitarbeitenden körperlich und sichern die Wettbewerbsfähigkeit des Familienbetriebs.

Im Mittelpunkt steht jedoch nicht nur eine einzelne Unternehmerin, sondern das große Ganze: starke Frauen in Führungspositionen, die Verantwortung übernehmen, Arbeitsplätze schaffen, Innovationen vorantreiben und als Vorbilder wirken. „Frauen wie sie stehen stellvertretend für all jene mutigen Frauen in Führungsverantwortung, die täglich beweisen, dass wirtschaftlicher Erfolg, technologische Exzellenz und soziale Verantwortung kein Widerspruch sind“, so Novak abschließend.

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