Bundesheer: Korporal Johannes Aigner und Gefreiter Nico Haberl erobern Gold

Wien (OTS) -

Korporal Johannes Aigner gewann mit Guide Gefreiter Nico Haberl in der Abfahrt bei den Paralympischen Spielen Gold. Der 20-jährige Bundesheer-Leistungssportler, der in Peking ebenfalls Gold in der Abfahrt holte, setzte sich vor dem Kanadier Kalle Ericsson durch. Bronze ging an den Italiener Giacomo Bertagnolli.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Korporal Johannes Aigner und Gefreiter Nico Haberl haben gezeigt, was mit eisernem Willen, Ehrgeiz und Leidenschaft für den Sport alles möglich ist. Diese Goldmedaille ist das Ergebnis harter Arbeit und eines unglaublichen Teamgeists. Mit diesem Sieg haben die Beiden bewiesen, dass sie zur absoluten Weltspitze gehören. Ich gratuliere unseren Heeressportlern Johannes Aigner und Nico Haberl von ganzem Herzen zur Goldmedaille und wünsche ihnen für die noch ausstehenden Wettkämpfe viel Erfolg.“

Korporal Johannes Aigner mit Guide Gefreiter Nico Haberl galten im Para-Ski-Alpin einmal mehr als Top-Favoriten. Bei seiner Paralympics-Premiere 2022 in Beijing gewann der Bundesheer-Leistungssportler bei 5 Starts 2 x Gold, 2x Silber und 1x Bronze. Der Heeressportler vom Heeres-Leistungssportzentrum Seebenstein peilt auch bei diesen Spielen mit seinem neuen Guide Nico Haberl in Mailand-Cortina Edelmetall in allen Starts an. Für das Heeressport-Duo ist die Goldmedaille in der Abfahrt ein gelungener Auftakt.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.