FPÖ - Nepp: Strippenzieher Ludwig lebt in einer realitätsfernen Parallelwelt

Wien (OTS) -

„Die heutige Rede von Bürgermeister Michael Ludwig am SPÖ-Parteitag ist ein Musterbeispiel dafür, wie weit sich die SPÖ bereits von der Lebensrealität der Wiener entfernt hat. Während Ludwig in seiner Parteitagsrede ein rosiges Bild der Stadt zeichnet, erleben die Menschen in Wien tagtäglich das genaue Gegenteil. Der einstige soziale Wiener Wohnbau ist längst kaputt, leistbares Wohnen ist für viele Wiener nur noch ein unerreichbarer Wunsch. Die Mieten sind unter Ludwigs Ägide so gestiegen, dass immer mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Wohnkosten überhaupt noch stemmen sollen.

Auch im Gesundheitsbereich zeigt sich das völlige Versagen des roten Gesundheitsstadtrates. Wiens Gesundheitssystem ist längst an seine Kapazitätsgrenzen gekommen. Nicht einmal mehr Patienten aus Niederösterreich können wie früher in Wien behandelt werden, gleichzeitig warten Wiener monatelang auf dringend notwendige Operationen. Gangbetten, überlastete Spitäler und geschlossene Stationen sind mittlerweile trauriger Alltag. Von der angeblichen ‚Gesundheitsmetropole‘, von der Ludwig gerne spricht, ist in der Realität nichts mehr übrig.

Besonders zynisch ist Ludwigs Behauptung, er hätte etwas gegen die Teuerung unternommen. In Wahrheit ist der Wiener Bürgermeister als Babler-Erfinder und politischer Strippenzieher dieser Bundesregierung mitverantwortlich für die massive Belastung der Bevölkerung. Statt die Menschen zu entlasten, hat Ludwig mit der drastischen Anhebung der Fernwärmepreise selbst dafür gesorgt, dass die Energiepreise in Wien durch die Decke gehen und tausende Haushalte zusätzlich unter Druck geraten.

Dass Ludwig seinen Parteitag einmal mehr für plumpes FPÖ-Bashing missbraucht hat, zeigt vor allem eines: Wir Freiheitliche sind auf dem richtigen Weg. Offenbar treffen wir mit unserer konsequenten Oppositionsarbeit genau ins Schwarze, wenn wir die Missstände in Wien offen ansprechen und der Stadtregierung ebenso wie der Bundesregierung, deren politischer Architekt Ludwig ist, den Spiegel vorhalten. Wir Freiheitliche werden auch weiterhin die Finger in die offenen Wunden dieser Politik legen und uns konsequent für die Interessen der Wiener Bevölkerung einsetzen“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.