SPÖ-Bundesparteitag (1) – Seltenheim: „Die SPÖ hat das Land stabilisiert – jetzt bringen wir es wieder in Ordnung!“

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Ordnen statt Spalten“ findet heute, Samstag, der 47. ordentliche Bundesparteitag der SPÖ in der Messe Wien statt. Auf dem Programm stehen u.a. die Rede von SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler, die Wahl der SPÖ-Gremien und die Diskussion der Anträge und Resolutionen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim eröffnete den Parteitag und begrüßte die mehr als 1.600 Delegierten, Gastdelegierten und Gäste. „Als SPÖ haben wir vor einem Jahr Verantwortung übernommen – während jene, die unser Land nur spalten wollen, zu feig und zu faul dafür waren. Es braucht die Sozialdemokratie, um Österreich wieder auf Kurs zu bringen. Wir packen an und beseitigen den Scherbenhaufen, den andere hinterlassen haben. Und das mit Erfolg. Andi Babler und unser starkes rotes Regierungsteam haben geliefert – SPÖ wirkt!“, nannte Seltenheim den erfolgreichen Kampf gegen die Teuerung, die Ankurbelung der Wirtschaft und die sozial gerechte Budgetsanierung mit einem fairen Beitrag der breiten Schultern. „Andi Babler und unser rotes Regierungsteam haben mit viel Einsatz und harter Arbeit das Land stabilisiert. Jetzt bringen wir es wieder in Ordnung! Ganz nach unserem Motto ‚Ordnen statt Spalten‘. Das ist unser Versprechen, die Dinge in Ordnung zu bringen und sicherzustellen, dass die Systeme für alle funktionieren – das Versprechen, Österreich besser und das Leben der Menschen leichter zu machen.“ ****

„Als Sozialdemokratie sorgen wir für Ordnung und Sicherheit – durch einen starken Rechtsstaat und durch einen starken Sozialstaat“, so Seltenheim. Es gehe dabei um vollen Einsatz für ein leistbares Leben, ein starkes Gesundheitssystem, wirtschaftlichen Aufschwung, sichere Arbeitsplätze, um Ordnung im Asylsystem und um ein chancengerechtes Bildungssystem. „Wir haben gemeinsam viel erreicht und haben noch sehr viel mehr vor. Gehen wir diesen erfolgreichen Weg gemeinsam mit unserem Vorsitzenden Andi Babler weiter.“

Unter den Delegierten und Gästen begrüßte Seltenheim u.a. die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, den Wiener Bürgermeister und SPÖ-Landesparteivorsitzenden Michael Ludwig, Bundesministerin, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und das gesamte rote Regierungsteam, den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, zahlreiche SPÖ-Landesparteivorsitzende, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher, die stv. Klubvorsitzende Julia Herr sowie zahlreiche SPÖ-Nationalratsabgeordnete, SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder stellvertretend fürs SPÖ-EU-Team, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Vertreter*innen der FSG. Weiters nehmen am Parteitag Vertreter*innen sozialdemokratischer Organisationen und Jugendorganisationen, Volksanwalt Bernhard Achitz und Volkshilfe Wien-Präsident Michael Häupl, die ehemalige Generalsekretärin der Fraueninternationale Irmtraut Karlsson und der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Kroatiens, Siniša Dončić, teil.

SERVICE: Alle Informationen zum SPÖ-Bundesparteitag und den Livestream finden Sie auf der Parteitagsseite unter: https://www.spoe.at/parteitag/

FOTOS vom SPÖ-Bundesparteitag stehen im Laufe des Tages auf der Flickr-Seite der SPÖ unter https://www.flickr.com/photos/sozialdemokratie/albums/72177720332386145 zum Download zur Verfügung.

(Forts.) bj/mb