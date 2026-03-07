Gold für Veronika Aigner bei den Paralympischen Winterspielen in Norditalien

St. Pölten (OTS) -

Großer Erfolg für Niederösterreich bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo: Die Niederösterreicherin Veronika Aigner hat am Samstag die Goldmedaille in der Abfahrt gewonnen. Die Athletin setzte sich gemeinsam mit ihrem Guide Lilly Sammer in 1:22,55 Minuten vor der Italienerin Chiara Mazzel und der Slowakin Alexandra Rexova durch.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert herzlich: „Herzliche Gratulation an Veronika Aigner und ihren Guide Lilly Sammer zu diesem großartigen Erfolg. Diese Goldmedaille ist das Ergebnis von außergewöhnlichem Talent, harter Arbeit und beeindruckendem Teamgeist. Veronika Aigner zeigt eindrucksvoll, was mit Leidenschaft, Disziplin und Mut möglich ist, und macht damit ganz Niederösterreich stolz.“

Die Niederösterreicherin gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Athletinnen im Para-Skisport. Bereits bei den Paralympischen Winterspielen 2022 in Peking sorgte sie mit zwei Goldmedaillen für große sportliche Momente. Mit diesem Sieg gelingt Aigner ein perfekter Start in die Paralympischen Spiele.