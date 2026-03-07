Lotto: Am Sonntag wartet ein Fünffachjackpot mit 5,8 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Auch gestern hatte niemand die “sechs Richtigen” getippt. Damit wartet nun bereits am morgigen Sonntag bei Lotto “6 aus 45” der dritte Fünffachjackpot des Jahres auf die Spielteilnehmer:innen. Im Topf für den oder die Sechser liegen dann 5,8 Millionen Euro.



Knapp dran war immerhin ein Solo-Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier fehlte einem bzw. einer Spielteilnehmer:in von win2day im zweiten von zwei gespielten Tipps lediglich die Zahl 31 auf den Sechser. Für den Fünfer mit Zusatzzahl wartet ein Gewinn in der Höhe von knapp 129.000 Euro.

Zudem wurde unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto Tipps wieder ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro ausgespielt, der in der Steiermark gewonnen wurde.

LottoPlus

Bei LottoPlus hat es ebenfalls keinen Sechser gegeben, die Gewinnsumme wurde hier auf die 80 Fünfer aufgeteilt. Sie erhalten somit jeweils etwas mehr als 4.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es in der Runde am Freitag um einen Dreifachjackpot. Hier gab es jeweils zwei richtige Joker-Kombinationen, die sich den Jackpottopf nun teilen. Beide waren mit einem Lotto Normalschein und einem einzelnen Joker Tipp erfolgreich. Dafür gehen nun jeweils 475.000 Euro einmal nach Tirol und einmal nach Niederösterreich.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.