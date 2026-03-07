Rote Jugendorganisationen: „Trau dich, SPÖ! Reiche besteuern!“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Bundesparteitages der SPÖ bekräftigen die roten Jugendorganisationen erneut ihre Forderung nach der Einführung einer Vermögenssteuer. „Es ist höchst an der Zeit, dass Vermögens- und Erbschaftssteuern, die auf Bundesparteitagen bereits mehrfach beschlossen wurden, endlich auch in der Regierung umgesetzt werden. Angesichts der ungleichen Vermögensverteilung in Österreich ist eine Vermögenssteuer für mehr soziale Gerechtigkeit unverzichtbar“ , betont Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Ein großes Transparent mit der Aufschrift „Trau dich, SPÖ! Reiche besteuern!“ verdeutlichte die Botschaft der Jugendorganisationen. „In keinem anderen Euro-Land ist Vermögen so ungleich verteilt wie bei uns. Die reichsten fünf Prozent besitzen rund 55 Prozent des Gesamtvermögens, während die Hälfte der Bevölkerung sich gerade einmal vier Prozent teilt. In der Krise heißt es “Alle müssen zahlen”, doch die Reichsten scheinen wieder einmal ausgenommen” , ergänzt Miriam Amann, Bundesvorsitzende des Verbands Sozialistischer Student_innen.

Michael Kögl, Bundesvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ, betont, dass Vermögenssteuern die Allgemeinheit entlasten und dringend notwendige Veränderungen ermöglichen könnten: „Je nach Ausgestaltung können Vermögenssteuern dem Staat jährlich zwischen drei und neun Milliarden Euro einbringen. Diese Steuern würden die Allgemeinheit entlasten und dringend benötigte Investitionen in soziale Sicherheit, Bildung und öffentliche Infrastruktur ermöglichen.”

„Während die Sparmaßnahmen der Bundesregierung die breite Masse und insbesondere auch junge Menschen treffen, könnten Vermögenssteuern genau dem entgegenwirken und beispielsweise notwendige Investitionsspielräume schaffen, um unser Bildungssystem ins 21. Jahrhundert zu holen und junge Menschen tatsächlich zu unterstützen.“ , erklärt Ello Wachter, Bundesvorsitz der Aktion Kritischer Schüler*innen.

„Als Sozialdemokratie können wir nicht länger zusehen, wie große Vermögen geschont werden, während bei Bildung, Pflege oder leistbarem Wohnen gespart wird. Wer von Gerechtigkeit spricht, muss auch den Mut haben, sie umzusetzen. Jetzt ist der Moment, große Vermögen gerecht zu besteuern und diese Forderung als SPÖ auch in Regierungsverantwortung umzusetzen!“ , betont abschließend Dilovan Shekho, Bundesvorsitzender der Roten Falken Österreich.

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