SPÖ-Seltenheim: Kickls Arbeitsmoral ist eine glatte Note fünf!

Wien (OTS) -

Dass mit Herbert Kickl und der FPÖ kein Staat zu machen ist, ist längst bekannt. „Jetzt wendet sich mit Heinz-Christian Strache sogar Kickls ehemaliger Vorgesetzter gegen ihn und bescheinigt Chaos-Kickl eine glatte Note fünf in Sachen Arbeitsmoral“, reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim heute, Freitag, auf Straches 81 Seiten lange Stellungnahme. Strache attestiert dem feigsten Parteiobmann Österreichs Faulheit und fehlende Arbeitsmoral. „Strache bestätigt damit, was wir schon längst wissen. Herbert Kickl kann nichts außer hetzen und spalten. Er ist nicht nur feige, sondern auch noch faul. Er rennt vor Verantwortung weg und lässt sich für seine Arbeitsverweigerung mit 10.000 Euro pro Monat plus Spesen noch fürstlich entlohnen. Kickl betreibt Trump-Politik: Chaos erzeugen und mit Angst Politik machen“, so Seltenheim. Es ist gut, dass uns Kickl in der Regierung erspart geblieben ist. Die SPÖ sorgt nun in der Regierung dafür, dass sich das Leben der Menschen in Österreich spürbar verbessert. ****

Wir arbeiten, im Gegensatz zu Kickl, rund um die Uhr für die Menschen in Österreich, damit das Land wieder aufwärts geht. „Wir ordnen statt spalten und bringen Österreich wieder auf Kurs. Die FPÖ hat keine Lösungen und flüchtet sich in die Arme von gefährlichen Freunden wie Trump oder Orbán“, sagt Seltenheim, dem klar ist: „Wir machen das Leben der Bevölkerung leichter und leistbar und bringen die Dinge in Österreich wieder in Ordnung.“ (Schluss) ff