Marchetti: „Außer Spesen nichts gewesen – Strache legt Kickls Politikstil offen“

Wien (OTS) -

„Außer Spesen nichts gewesen – das ist die Leistungsbilanz des Herbert Kickl. Das sich öffentlich entfaltende Psychogramm des FPÖ-Chefs nimmt immer unbequemere Formen an: Nun beklagt sich sogar Kickls ehemaliger Vorgesetzter Heinz-Christian Strache über die fehlende Arbeitsmoral seines seinerzeitigen Generalsekretärs und bestätigt unsere Erfahrungen mit dem Will-Nicht-Kanzler. Dass am Wahrheitswert derartiger Aussagen kein Zweifel besteht, stellt der blaue Parteichef aber ohnedies regelmäßig unter Beweis: Für den Versuch, eine Regierung für Österreich zu bilden, hat Kickl lediglich 8 Stunden seiner Zeit in Verhandlungen investiert. Auch als Oppositionsführer macht Kickl keine bessere Figur und glänzt vor allem durch Abwesenheit als Phantom im Parlament – obwohl er Monat für Monat viel Steuergeld für seine ‚Tätigkeit‘ als Abgeordneter bezieht. Konsequente Arbeitsverweigerung mit Dienstschluss um 16 Uhr pünktlich zur Happy Hour: Zum Glück ist den Österreicherinnen und Österreichern dieses fatale Schicksal unter einem Herbert Kickl im Bundeskanzleramt erspart geblieben!“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Wie passt es zusammen, dass sich Kickl selbst als ,Volkskanzler‘ feiern will, während er stattliche Bezüge fürs Nichtstun kassiert und sich mit einem Mercedes der S-Klasse auf Steuerzahlerkosten durch die Gegend kutschieren lässt? Die Offenbarungen von Strache machen wieder klar, was die FPÖ mit ‚Unser Geld für unsere Leute‘ meint: Spesen für Chanel-Gutscheine, Kaviar und Pastete und Eismaschinen mit ‚Top-Eiswürfeln‘ in Silber. Die Österreicherinnen und Österreicher haben diese plumpen PR-Tricks durchschaut und lassen sich von der blauen Propagandamaschinerie nicht hinters Licht führen“, so Marchetti abschließend.